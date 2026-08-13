Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι ξεκινάει τον Κωνσταντέλια στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα προσωπικό θέμα και δεν ταξίδεψε την Τετάρτη με την αποστολή, αναχώρησε σήμερα το πρωί για τις Βρυξέλλες και είναι βασικός στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο Αλέσιο Λίσι είχε μία συνομιλία με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή κι αποφασίστηκε να ξεκινήσει εναντίον των Βέλγων. Στην ενδεκάδα, λοιπόν, που παρατάσσει ο Ιταλίας τεχνικός, είναι δύο οι αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Ο Μπάμπα θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντί του Γκόμεζ και ο Ελουστόντο θ' αγωνιστεί δεξί στόπερ στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου με τον Μιχαηλίδη στο πλευρό του. Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι και στα χαφ οι Σανταμαρία, Ζαφείρης.

Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο αρχηγός Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ



Η Άντερλεχτ, παράλληλα, θα παραταχθεί με 4-3-3 από τον Βίτορ Μπρούνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει τον Κούσεμανς στο τέρμα, δεξί μπακ είναι ο Μααμάρ, αριστερό ο Εντιαγέ και στόπερ οι Μπιανκόν, Πετρό. Στα χαφ οι Άμπρος, Κανά, Λανσάνα, δεξιά στην επίθεση ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε στην Τούμπα, αριστερά ο Ενγκά και στην κορυφή ο Ουκρανός Σικάν.