Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας βασικός κόντρα στους Βέλγους
Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα προσωπικό θέμα και δεν ταξίδεψε την Τετάρτη με την αποστολή, αναχώρησε σήμερα το πρωί για τις Βρυξέλλες και είναι βασικός στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
Ο Αλέσιο Λίσι είχε μία συνομιλία με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή κι αποφασίστηκε να ξεκινήσει εναντίον των Βέλγων. Στην ενδεκάδα, λοιπόν, που παρατάσσει ο Ιταλίας τεχνικός, είναι δύο οι αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Ο Μπάμπα θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, αντί του Γκόμεζ και ο Ελουστόντο θ' αγωνιστεί δεξί στόπερ στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου με τον Μιχαηλίδη στο πλευρό του. Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Παβλένκα, δεξί μπακ ο Κένι και στα χαφ οι Σανταμαρία, Ζαφείρης.
Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο αρχηγός Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου.
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Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ στην Lotto Arena.#ANDPAOK #UEL #NewEra #PamePAOKARA #VaragonsConstructions pic.twitter.com/d1ziRyz9gk— PAOK FC (@PAOK_FC) August 13, 2026
Η Άντερλεχτ, παράλληλα, θα παραταχθεί με 4-3-3 από τον Βίτορ Μπρούνο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει τον Κούσεμανς στο τέρμα, δεξί μπακ είναι ο Μααμάρ, αριστερό ο Εντιαγέ και στόπερ οι Μπιανκόν, Πετρό. Στα χαφ οι Άμπρος, Κανά, Λανσάνα, δεξιά στην επίθεση ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε στην Τούμπα, αριστερά ο Ενγκά και στην κορυφή ο Ουκρανός Σικάν.
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