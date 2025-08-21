Ο Γιάννης Αγραβάνης συνεχίζει την παρουσία του στην Ισλανδία, έχοντας ανακοινωθεί από την πρωταθλήτρια Στιάρναρ.

Ο Γιάννης Αγραβάνης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ισλανδία. Πλέον ο 26χρονος Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ θα βρίσκεται στην πρωταθλήτρια Στιάρναρ, αφήνοντας πίσω τη θητεία του στην Τίνταστολ.

Ο ίδιος, εκεί πραγματοποίησε μία πολύ καλή και γεμάτη σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, σε 33 παιχνίδια, είχε μέσο όρο 28 λεπτά και 14.0 πόντους, μετρώντας 67.3% στο δίποντο, 33.5% στο τρίποντο, 6.1 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τον Δούκα, την ΑΕΚ, τον Προμηθέα, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Ηρακλή και την Καρδίτσα προτού δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό στην USK Πράγας.