Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Ο Χρήστου στον τελικό στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι

Δημήτρης Ντζάνης
Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Ο Χρήστου στον τελικό στα 50μ. ύπτιο στο Παρίσι

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Ο Απόστολος Χρήστου πέρασε στον τελικό στα 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι και καλείται πλέον να υπερασπιστεί τους δύο διαδοχικούς τίτλους του στο αγώνισμα ή να φθάσει στο 8ο ατομικό μετάλλιό του στη διοργάνωση.

Ο Απόστολος Χρήστου πέτυχε τον πρώτο του στόχο στα 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι, καθώς πέρασε στον τελικό κι εκεί το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:51) θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο αγώνισμα από τη Ρώμη το 2022 και το Βελιγράδι το 2024.

O 30χρονος «ασημένιος» ολυμπιονίκης του Παρισιού στα 200μ. ύπτιο, αγωνίστηκε στη 2η ημιτελική σειρά, κολύμπησε σε 24.44, βελτιώθηκε από τον πρωινό προκριματικό (24.52) και προκρίθηκε με τον 7ο χρόνο στον τελικό.

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Το έργο για το τρία στα τρία είναι αρκετά δύσκολο για τον Χρήστου, όμως ο στόχος παραμένει μεγάλος και δεν είναι άλλος από το 8ο ατομικό μετάλλιο σε ατομικό επίπεδο, που θα έρθει να προστεθεί στα τρία χρυσά, το ένα ασημένιο και τα τρία χάλκινα.

 

Το ρωσικό δίδυμο των Πάβελ Σαμουσένκο και Κλίμεντ Κολέσνικοφ έδειξαν τις διαθέσεις του: Ο Σαμουσένκο τερμάτισε σε 24.03 και ο Κολέσνικοφ (κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 23.55 από το 2023) σε 24.14.

Η οκτάδα του τελικού

  • 1.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 24.03
  • 2.Κλίμεντ Κολέσνικοφ (Ρωσία) 24.14
  • 3.Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία) 24.20
  • 4.Τόμερ Σούστερ (Ισραήλ) 24.36
  • 5.Ιβάν Μαρτίνεζ Σότα (Ισπανία) 24.40
  • 6.Γιοχάν Ντόγιε-Μπρουάρ (Γαλλία) 24.43
  • 7.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 24.44
  • 8.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 24.45
@Photo credits: INTIME
     

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