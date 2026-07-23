Ο Νίκος Γκάλης, ο «Θεός» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ και το έβαλε στις τηλεοράσεις των Ελλήνων γίνεται 69 ετών.

Το μπάσκετ γιορτάζει! Ο Νίκος Γκάλης, ο «γκάνγκστερ» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης έχει γενέθλια και γίνεται 69 ετών. Στις 23 Ιουλίου 1957 γεννήθηκε ένας άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει για πάντα την τύχη του Άρη και του αθλήματος στην Ελλάδα.

Ο Νίκος Γκάλης (Νικόλαος Γεωργαλής) γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ σε μια οικογένεια με ρίζες από τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη. Το 1975 πήγε στο Πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, όπου άρχιζε να χτίζει το όνομά του ως δεινός σκόρερ. Το 1978 αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στο NCAA και άμεσα επιλέχθηκε στο draft από τους Μπόστον Σέλτικς.

Ένας τραυματισμός του στέρησε το... αμερικανικό όνειρο και το 1979 ο δρόμο τον έφερε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη. Τα υπόλοιπα είναι απλά... ιστορία. Δημιούργησε στο πλευρό του Γιαννάκη μια δυναστεία στο ελληνικό μπάσκετ και με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε οκτώ Πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και σε τρία συνεχόμενα final four (1988, 1989, 1990) του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Σε εθνικό επίπεδο, ξεχωρίζει το «έπος του 1987», όπου με τη γαλανόλευκη στο ΣΕΦ, ο Γκάλης και η παρέα του υπέταξαν το μεγαθήριο που λεγόταν Σοβιετική Ένωση (103-101) και η Ελλάδα αναδείχθηκε για πρώτη φορά -έως τότε- Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το 1992 μετακόμισε νότια, στην Αθήνα για χάρη του Παναθηναϊκού όπου κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στην πρώτη του σεζόν με το Τριφύλλι. Τον Σεπτέμβριο του 1995 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Πέρα από τις αγωνιστικές του επιτυχίες, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα, ενέπνευσε πολλά παιδιά να στραφούν σε αυτό, το έβαλε για πάντα στην ελληνική τηλεόραση και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς τη... σπυριάρα.