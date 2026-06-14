Ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την συμπλήρωση 39 χρόνων από την κατάκτηση του Eurobasket 1987.

Πέρασαν ήδη 39 χρόνια από τη βραδιά που η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ σκαρφάλωνε στην κορυφή της Ευρώπης αλλάζοντας για πάντα τον αθλητισμό στη χώρα.

Η παρέα των Γκάλη, Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστοδούλου στεφόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό του ΣΕΦ το μεγαθήριο της Σοβιετικής Ένωσης.

Με αφορμή την «χρυσή» επέτειο, ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!»