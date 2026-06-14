Γκάλης για την χρυσή επέτειο του '87: «Ενωμένοι μπορούμε»
Πέρασαν ήδη 39 χρόνια από τη βραδιά που η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ σκαρφάλωνε στην κορυφή της Ευρώπης αλλάζοντας για πάντα τον αθλητισμό στη χώρα.
Η παρέα των Γκάλη, Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστοδούλου στεφόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό του ΣΕΦ το μεγαθήριο της Σοβιετικής Ένωσης.
Με αφορμή την «χρυσή» επέτειο, ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!»
Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε! 🏆🥇🇬🇷#NickGalis #legacy #basketball pic.twitter.com/aaQ2cCYi0L— Nick Galis (@NickGalis6) June 14, 2026
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