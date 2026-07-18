Η Εθνική Νεανίδων διέλυσε (87-55) τη Βουλγαρία σε φιλικό παιχνίδι στο Κλειστό της Γέφυρας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων κινείται η Εθνική Νεανίδων που επιβλήθηκε (87-55) της Βουλγαρίας, στο Κλειστό της Γέφυρας, στη Θεσσαλονίκη, μετρώντας πλέον τρία θετικά αποτελέσματα και ισάριθμα ματς στην προετοιμασία της με ολοένα και πιο βελτιωμένη εικόνα.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού μπήκαν πολύ δυναμικά τον αγώνα και ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 29-13, ενώ συνέχισαν στο ίδιο τέμπο στη δεύτερη περίοδο και το ημίχρονο τις βρήκε μπροστά με διαφορά 27 πόντων (50-23).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, με αυτό τον τρόπο, είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής για τα κορίτσια, ώστε όλες οι αθλήτριες να μπουν στο πνεύμα του παιχνιδιού και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, και ο ίδιος να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια, που βρίσκει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε νέο φιλικό τη Δευτέρα (20/7) με τη Σερβία, ξανά στο Κλειστό της Γέφυρας.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σμπρίνης, Λαμπρόπουλος, Κουρσαράκου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-13, 50-23, 68-38, 87-55.

ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Κακαρά 4, Φουστέρη 15 (2), Χλιαουτάκη 8, Τσιανάκα 3 (1), Βίγκα 12 (2), Ζορμπαλά 10 (1), Υφαντοπούλου 4, Τουμπανιάρη 8, Καμπάκα 9, Καραναγνώστη 7 (1), Σαμαντά 2, Καβελίδη 2, Ντέμο 3.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γκεοργκίεβα): Μπορισόβα 2, Πέτροβα 8 (2), Κοέβα 5 (1), Ατανάσοβα, Γκεοργκίεβα Κ. 5 (1), Ζέλκοβα 1, Στόιτσεβα 5, Γκεοργκίβα Ε. 7 (2), Τένεβα 3 (1), Μιλένοβα 9, Μπακάλοβα 2, Στανισλάνοβα 8.

