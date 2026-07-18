Η Εθνική Κορασίδων έκανε το «2 στα 2» στα φιλικά προετοιμασίας κερδίζοντας (71-61) και τη Ρουμανία.

Η Εθνική Κορασίδων με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε (71-61) και της Ρουμανίας στον δεύτερο φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Πορταριάς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο (6-11/8) στα Ιωάννινα.

Η ελληνική ομάδα παρουσίασε δύο πρόσωπα, με το καλύτερό της να βγαίνει στο γήπεδο στη διάρκεια της τρίτης περιόδου, όπου παίζοντας καλύτερη άμυνα και με σωστές επιλογές στην επίθεση, μείωσε τη διαφορά με την οποία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο (20-30), ισορρόπησε τον αγώνα και με επιμέρους σκορ 26-16, ισοφάρισε σε 46-46. Στην τελευταία περίοδο οι παίκτριες της Κατερίνας Ανδρεοπούλου συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό σε άμυνα και επίθεση και έφτασαν στη νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοντοστάθης, Κοκκινόπουλος, Μακαρόνας

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 8-12, 20-30, 46-46, 71-61.

ΕΛΛΑΔΑ (Κατερίνα Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Τρούλη 2, Μηλιτσοπούλου 6, Τουλούπη 11, Αλεξάκη, Βουγιούκα 7, Σκούμα, Χαλαμπαλάκη, Χουσελά 14 (3), Μπεκίρι 7, Μακρή, Δανιήλ, Λάσκαρη 4, Μαλλιαρού, Μανάβη 4, Δεσποτάκη, Ιτόγια 6 (1), Βλάχου 10.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Βέρες Ατίλα): Σταν 19, Σουσάν, Ολτεάνμ Κόσα 2, Μαργκινεάνου 13, Πόραβ 2, Ρόμαν 2, Ποπ 13, Ουνγκοθρεάνου 10, Ματέι, Τότια, Ντρούτου, Στανέσκου, Νιτέσκου.

Η σειρά των φιλικών αγώνων προετοιμασίας της Εθνικής Κορασίδων θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ελλάδα θα παίξει με αντίπαλο τη Σερβία στις 22 και 23 Ιουλίου στο Βελγράδι.



