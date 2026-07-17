Η Εθνική Κορασίδων επιβλήθηκε (68-55) της Ρουμανίας σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Πορταριά.

Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε (68-55) της Ρουμανίας, στον πρώτο φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Πορταριά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄Κατηγορίας) που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του Αυγούστου (6-11/8) στα Ιωάννινα.

Στην αναμέτρηση, η ομοσπονδιακή προπονήτρια, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες (χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με 15άδα και όχι με 12άδα), δοκιμάζοντας παράλληλα σχήματα στην επίθεση και στην άμυνα.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ομάδα κατά διαστήματα έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία, με την Ελλάδα να προηγείται στην τρίτη περίοδο με διαφορά 22 πόντων χάρη στην καλή άμυνά της, υποχρεώνοντας τη Ρουμανία να πετύχει σ’ αυτό το διάστημα μόλις 9 πόντους. Στην τελευταία περίοδο, η Εθνική Κορασίδων κατέβασε ταχύτητα με αποτέλεσμα η αντίπαλός της να μειώσει τη διαφορά, ωστόσο, η γαλανόλευκη διατήρησε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο τελικό 68-55.

Το Σάββατο (18/7, 19:00) οι δυο ομάδες θα παίξουν τον δεύτερο φιλικό αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο της Πορταριάς.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπούγλος, Κοντοστάθης, Αβραμίδου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-12, 34-25, 53-34, 68-55.

ΕΛΛΑΔΑ (Κατερίνα Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Τρούλη, Μηλιτσοπούλου, Τουλούπη 2, Βουγιούκα 2, Σκούμα 3 (1), Χουσελά 6 (2), Μπεκίρι 10, Δανιήλ, Λάσκαρη 5, Μαλλιαρού 5 (1), Μανάβη 7 (1), Δεσποτάκη 5, Ιτόγια 9 (1), Βλάχου 14.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Βέρες Ατίλα): Σταν 13, Σεουσάν 7, Όλτεαν 3, Κόσα 4, Μαργκινεάνου 7, Πόραβ 3, Ρόμαν 3, Ποπ, Ουνγκουρεάνου 6, Ματέι 3, Τότια, Ντρούτου, Στανέσκου, Νιτσέσκου 9.

