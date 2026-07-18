Ιταλία-Ελλάδα 66-77: Έβγαλε αντίδραση και κέρδισε – Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος
Η Εθνική Εφήβων U18 επέστρεψε από το -10, έκανε μια πολύ καλή τρίτη περίοδο και επικράτησε (77-66) της οικοδέσποινας Ιταλίας στην πρεμιέρα του τουρνουά «The Legend» στην Αγρόπολη. Το Σάββατο (18/7, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η ελληνική ομάδα, δεν μπήκε καλά και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ. Οι Ιταλοί χρησιμοποίησαν το ριμπάουντ και τα μακρινά σουτ για να φτάσουν από το 10-8 (5’10’’) στο 28-15 (11’) μετρώντας 50% (4/8) στο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο!
Η ελληνική ομάδα μείωσε με Πούλο, Θωμάκο και Χατζηλάμπρου (28-23, 14’), η Ιταλία έφτασε και πάλι στο +10 (33-23, 15΄), αλλά το τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερη περιόδου είχε χρώμα γαλανόλευκο. Σκληρός, Μποζούλας και Χαρτώνας οδήγησαν στο 36-35 (18’30’’) με τον πρώτο να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια (36-36, 18’30’’).
Η προσπέραση για τους παίκτες του Βασίλη Σκροπολίθα ήρθε με την έναρξη τους δευτέρου ημιχρόνου με τον Χαϊδεμένο να κλέβει και να αφήνει την μπάλα στο καλάθι των Ιταλών (39-40) και λίγο αργότερα ο Σκληρός ευστοχούσε για το 39-45 (22’45’’). Το 5-0 του Αμπρέου έφερε και πάλι τον αγώνα στο νήμα (44-45, 24’40’’), αλλά η Ελλάδα αντέδρασε όπως έπρεπε για να φτάσει ως το +9 (46-55, 26’40’’) με τον Μπιλιώνη. Αυτός που οδήγησε στο +10 την απόσταση ήταν ο Χατζηλάμπρου που έγραψε και το 48-61 με το οποίο έκλεισε η τρίτη περίοδος, στην οποία το επιμέρους σκορ ήταν 9-22!
Η τέταρτη άνοιξε με τον Θωμάκο να στέλνει την διαφορά στο +15 (48-63), τους Ιταλούς να απαντούν με ένα 7-0 (55-63. 32’10”) και τον Θωμάκο να επιστρέφει για το +10 (55-65, 32’45”). Οι οικοδεσπότες συνέχισαν να αναζητούν λύσεις τις οποίες βρήκαν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (60-65, 33’40”). Το τρίποντο του Χατζηλάμπρου ανέκοψε την πορεία των Ιταλών (60-68, 34’50”) και επέστρεψε με ένα ακόμη για το 64-75 (37’10”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με 77-66.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 39-38, 48-61, 66-76
ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος, Ζούπας 1, Χαϊδεμένος 6, Θωμάκος 8, Χατζηλάμπρου 13 (2), Μπιλιώνης 8, Σκληρός 6, Μπουζούλας 5, Χαρτώνας 12 (2), Ασημένιος 6 (2), Πούλος 12 (1).
17/7
Γαλλία-Ισπανία 53-73
Ιταλία-Ελλάδα 66-77
18/7
19.00 Ισπανία-Ελλάδα
21.30 Ιταλία-Γαλλία
19/7
19.00 Ελλάδα-Γαλλία
21.30 Ιταλία-Ισπανία.
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