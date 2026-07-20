Τελικός Μουντιάλ 2026: Η απονομή του τροπαίου στην Ισπανία από τον Τραμπ
Ο θρόνος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχει νέο κάτοχο! Η Ισπανία κυριάρχησε όλη τη διάρκεια του τελικού απέναντι στην Αργεντινή και με το τελικό 1-0 στην παράταση σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της και πρώτο από το 2010. Μετά το φινάλε ακολούθησε η απονομή, με τον εμβληματικό Σέρχιο Ράμος να φέρνει το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Την απονομή ωστόσο υπό τον ήχο έντονων αποδοκιμασιών έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τους Ισπανούς κατόπιν να σηκώνουν το χρυσό τρόπαιο στον ουρανό του Νιού Τζέρσεϊ.
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