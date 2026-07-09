Απάντηση Λιόλιου για την απόφαση της ΕΕΑ και επίθεση σε Βρούτση: «Θεωρούν κάποιοι ότι θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν»

H EEA ανακοίνωσε ανάκληση πιστοποιητικού του Προμηθέα, ενώ κάλεσε σε ακρόαση τον Βαγγέλη Λιόλιο, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ να παίρνει θέση για το θέμα.

Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά την ανακοίνωση της ΕΕΑ. Προχώρησε σε ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα, ενώ ένοχος κρίθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος για την υπόθεση μεταβίβασης των μετοχών του στην πατρινή ΚΑΕ. Επιπλέον τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ η ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ στον Λιόλιο επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ πήρε θέση με αφορμή την απόφαση που έλαβε σήμερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην οποία αναφέρεται και ο ίδιος.

«Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων και έβαλε στην... κουβέντα και τον Γιάννη Βρούτση.

Αναλυτικά

«Αλίμονο αν χρησμοποιώντας μια απλή Επιτροπή ( την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επισης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμησω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό».