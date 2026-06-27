FIBA Masters Open: Η παγκόσμια γιορτή του μπάσκετ για αθλητές 40+ έρχεται στην Ελλάδα

Από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2026, η Δυτική Αττική και η Κορινθία θα φιλοξενήσουν το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων FIBA Masters Open, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100 ομάδες μπάσκετ και 3x3 από όλο τον κόσμο, σε μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού, με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών ηλικίας 40 ετών και άνω.

Το FIBA Masters Open σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου διεθνούς θεσμού της FIBA, με στόχο να καθιερωθεί ως η κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση για το Masters Basketball. Η επιλογή της Ελλάδας για την πρώτη διοργάνωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη χώρα μας και αναδεικνύει τον σημαντικό της ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος του θεσμού.

Η διοργάνωση αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος της FIBA για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και τη διεύρυνση της οικογένειάς της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οργανωμένη διαδρομή που θα επιτρέπει στους αθλητές να παραμένουν ενεργό κομμάτι της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας, ενισχύοντας τη διά βίου συμμετοχή στο άθλημα.

Οι δημογραφικές εξελίξεις δείχνουν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά. Μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συμμετοχής, η FIBA φιλοδοξεί να ενισχύσει τους δεσμούς και την κοινωνική αλληλεπίδραση χιλιάδων ανθρώπων που συνεχίζουν να αγαπούν και να υπηρετούν το μπάσκετ.

Το FIBA Masters Open είναι μια ανταγωνιστική διοργάνωση, ανοικτή σε ομάδες από όλο τον κόσμο, με ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινούν από την κατηγορία 40+.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού σε διεθνές επίπεδο, η FIBA θα συνεργαστεί με τις εθνικές ομοσπονδίες, με στόχο τη δημιουργία ή την ενίσχυση εθνικών προγραμμάτων Masters, παρέχοντας τεχνογνωσία, κατευθυντήριες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές.

Ομάδες βετεράνων από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία δίνουν ραντεβού στην Ελλάδα, όπου η οργανωτική επιτροπή της ΕΟΚ θα υποδεχθεί περισσότερους από 1.000 αθλητές και αθλήτριες. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε περίπου 100 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων 3x3, σε εννέα γήπεδα, ενώ όλοι οι αγώνες του 3x3 θα διεξαχθούν στην όμορφη παραλία του Κιάτου.

Οι αγώνες 5x5 θα πραγματοποιηθούν σε σύγχρονα κλειστά γήπεδα υψηλών προδιαγραφών, με ξύλινο αγωνιστικό δάπεδο, κλιματισμό και άνετους χώρους για τους φιλάθλους. Τη διεξαγωγή τους θα υποστηρίξουν έμπειροι διαιτητές και στελέχη, εξασφαλίζοντας ένα άρτια οργανωμένο, επαγγελματικό και ευχάριστο αγωνιστικό περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες.

Το FIBA Masters Open 2026 έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή της παγκόσμιας κοινότητας του Masters Basketball. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει με τελετή έναρξης στο Ξυλόκαστρο, αφιερωμένη στη διαχρονική σχέση των αθλητών με το μπάσκετ, ενώ θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή λήξης στο Λουτράκι, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα γιορτάσουν μαζί τις εμπειρίες και τις επιτυχίες της εβδομάδας.

Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα, με κοινωνικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές δράσεις και ευκαιρίες γνωριμίας με αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου. Στο Λουτράκι θα λειτουργεί καθημερινά fan zone, από τις 18:00 έως τις 23:00, με πλήθος δραστηριοτήτων για όλους τους επισκέπτες.

Ο συνδυασμός του υψηλού επιπέδου αγωνιστικής εμπειρίας, του πνεύματος της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας και της μοναδικής ελληνικής φιλοξενίας φιλοδοξεί να καθιερώσει το πρώτο FIBA Masters Open ως σημείο αναφοράς για το Masters Basketball διεθνώς.



