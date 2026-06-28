Μπέντιλ: «Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για το ελληνικό διαβατήριο»

Ο Μπεν Μπέντιλ σε δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, αποκάλυψε πως έχει κάνει τα χαρτιά του για να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερη μέρας στο «Stoiximan Aegeanball Festival», ο Μπεν Μπέντιλ αποκάλυψε πως έχει κάνει τα χαρτιά του για το ελληνικό διαβατήριο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, τόνισε σε δηλώσεις του στην Cosmote TV πως έχει κάνει αίτηση για και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρει το διαβατήριο στα χέρια του.

Ο Μπεν Μπέντιλ συστήθηκε στην Ελλλάδα με τη φανέλα του Περιστερίου τη σεζόν 2018-19, ενώ την επόμενη χρονιά πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου έκατσε μέχρι το 2021.

Σημειώνεται πως έχει παντρευτεί Ελληνίδα.