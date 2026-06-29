Ο Καναδάς βρήκε τη λύση με σουτάρα του Εουστάκιο στο 90΄+2΄απέναντι στη Νότια Αφρική και με το τελικό 1-0 πήρε την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Νότια Αφρική έπαιξε το παιχνίδι της για 90 λεπτά, αλλά στο τέλος λύγισε. Σε ένα ματς όπου επικράτησε κατά κράτος η στρατηγική και η σκοπιμότητα εις βάρος του θεάματος, ο ανώτερος Καναδάς βρήκε τη λύση με γκολ στο 90΄+2΄και με το τελικό 1-0 προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιμένοντας τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία - Μαρόκο.

Το αργό τέμπο κυριάρχησε από την αρχή στο παιχνίδι, το οποίο δεν έλεγε να αποκτήσει ρυθμό. Ο Καναδάς σπατάλησε ορισμένες ευκαιρίες να φανεί απειλητικός, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι συνεχείς εναλλαγές κατοχής, η κακή κυκλοφορία και οι απώλειες της μπάλας ήταν τα κύρια στοιχεία. Ακόμα κι έτσι, οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Στο 44΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, οι Νοτιοαφρικανοί απομάκρυναν τη μπάλα πάνω στη γραμμή από κεφαλιά του Μπομπίτο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γουίλιαμς νίκησε στο τετ-α-τετ τον Μπουκάναν σε κορυφαία διπλή ευκαιρία. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο β΄μέρος, με τους Αφρικανούς να ροκανίζουν τον χρόνο και τον Καναδά να μην μπορεί να δημιουργήσει με συνέπεια ευκαιρίες.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 65΄για την πρώτη πραγματική ευκαιρία στο β΄μέρος, όταν ο Γουίλιαμς νίκησε στο τετ-α-τετ τον Ολουβασέγι για να κρατήσει το μηδέν. Στο τελευταίο τέταρτο η ομάδα του Τζέσι Μαρς ρίσκαρε περισσότερο για να βρει το γκολ και τελικά δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις. Όταν στο 90΄+2΄ο Εουστάκιο κοντρόλαρε τη μπάλα με το στήθος μετά από ασθενή απομάκρυνση και με τρομερό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής σημάδεψε τη γωνία για να χαρίσει την πρόκριση στον Καναδά.

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς , Μουνταού, Οκόν, Εμποκάζι, Μοντίμπα, Μοκοένα, Σιθόλε, Απόλις, Μασέκο (86΄Μορέμι), Μοφοκένγκ (46΄Εμπατά), Μαγκοπά (86΄Ρέινερς)

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπέ, Τζόνστον, Μπομπίτο, Κορνέλιους, Λαριέα, Σαλιμπά (59΄Σιγκούρ), Εσουστάκιο, Μιλάρ (70΄Σάφελμπεργκ), Μπουκάναν (75΄Ντέιβις), Ντέιβιντ, Ολουβασέγι (70΄Ντέιβιντ)