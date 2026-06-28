Νότια Αφρική - Καναδάς: Ο Εουστάκιο σκόραρε στο 92'!
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Ο Εουστάκιο στο 92' πέτυχε το χρυσό γκολ για τον Καναδά κόντρα στη Νότια Αφρική.
Ο Καναδάς βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 92'.
Σε σέντρα από δεξιά, οι παίκτες της Νότιας Αφρικής απομάκρυναν, αλλά η μπάλα έφτασε στον Εουστάκιο, ο οποίος στόπαρε με το στήθος και με ένα δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Γουίλιαμς για το 1-0 του Καναδά κι έστειλε την ομάδα του στους «16».
Δείτε το γκολ
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