Νότια Αφρική - Καναδάς: Τα highlights του ματς (vud)
Ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στους «16» του Μουντιάλ 2026. Οι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα βρήκαν δύσκολα κόντρα στην αξιόμαχη Νότια Αφρική, όμως με γκολ στο φινάλε κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 1-0 και μαζί το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
«Ήρωας» για τους Καναδούς ήταν ο Εουστάκιο, ο οποίος στο 90+2' κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος και με άψογο σουτ στην κίνηση πέτυχε το «χρυσό» γκολ που χάρισε την πρόκριση στην εθνική του.
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