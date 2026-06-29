Καμία πιθανότητα παραμονής στην Παρτίζαν δεν φαίνεται να δίνουν οι Σέρβοι στον Άιζακ Μπόνγκα.

Την ώρα που η Παρτίζαν διαπραγματεύονταν με τον Οσέι Μπρισέτ, ο οποίος τελικά σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 5 θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Άιζακ Μπόνγκα θεωρείται «τελειωμένος» για τους Σέρβους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mozzart Sport ο Οσέι Μπρισέτ ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ προοριζόταν να αποτελέσει τον ιδανικό αντικαταστάτη του Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Αν όμως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από το Ισραήλ, για την παραμονή του Μπρισέτ στη Μακάμπι, οι Σέρβοι θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη λύση για να καλύψουν το κενό του.

Πριν από λίγο καιρό υπήρξε η σκέψη πως ο Μπόνγκα θα μπορούσε να αποδεχθεί μια καλύτερη πρόταση από την Παρτίζαν, ώστε να παραμείνει στον σύλλογο, όμως φαίνεται πως ο ίδιος έχει πάρει τις αποφάσεις του και κοιτάζει πρώτα στο ΝΒΑ και στη συνέχεια στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και οι άνθρωποι της Σερβικής ομάδας των θεωρούν «τελειωμένο» και δεν δείχνουν διάθεση να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί του για την παραμονή του.

Μάλιστα, για τον φόργουορντ της Παρτίζαν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR, αλλά όσο η προτεραιότητα του παίκτη παραμένει το ΝΒΑ είναι δύσκολο να γίνουν συζητήσεις.