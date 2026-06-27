Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, 13 χρόνια από το All Star Game του 2013, τραγούδησε ξανά το «Φωτιά με φωτιά», αυτή τη φορά στο Stoiximan AegeanBall Festival!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, το μακρινό 2013, στο πλαίσιο του All Star Game, είχε τραγουδήσει το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου. 13 χρόνια μετά, ο Αμερικανός το έκανε ξανά, αυτή τη φορά Stoiximan AegeanBall Festival, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Στο Stoiximan AegeanBall Festival δυστυχώς ο Μπρεντ Πέτγουεϊ δεν είχε και μικρόφωνο, όπως το 2013, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να τραγουδήσει και να χορέψει την μεγάλη επιτυχία του Κιάμου, με τον κόσμο στην Ερμούπολη της Σύρου να απολαμβάνει το... σόου του παίκτη του Ρεθύμνου.

Μάλιστα ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, υπό τους ήχους του τραγουδιού, σούταρε και στο πλαίσιο του διαγωνισμού τριπόντων, δείχνοντας πως παρότι έχει περάσει τα δεύτερα «άντα», το χέρι του παραμένει σε καλή κατάσταση.