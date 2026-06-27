Πέτγουεϊ: Τραγούδησε ξανά «Φωτιά με φωτιά»!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, το μακρινό 2013, στο πλαίσιο του All Star Game, είχε τραγουδήσει το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου. 13 χρόνια μετά, ο Αμερικανός το έκανε ξανά, αυτή τη φορά Stoiximan AegeanBall Festival, ξεσηκώνοντας το κοινό.
Στο Stoiximan AegeanBall Festival δυστυχώς ο Μπρεντ Πέτγουεϊ δεν είχε και μικρόφωνο, όπως το 2013, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να τραγουδήσει και να χορέψει την μεγάλη επιτυχία του Κιάμου, με τον κόσμο στην Ερμούπολη της Σύρου να απολαμβάνει το... σόου του παίκτη του Ρεθύμνου.
Δείτε ΕπίσηςΠέτγουεϊ στο Gazzetta:«Να μην με αντιμετωπίζουν σαν τον Σπανούλη οι διαιτητές, αλλά όχι και σαν rookie» (vid)
Μάλιστα ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, υπό τους ήχους του τραγουδιού, σούταρε και στο πλαίσιο του διαγωνισμού τριπόντων, δείχνοντας πως παρότι έχει περάσει τα δεύτερα «άντα», το χέρι του παραμένει σε καλή κατάσταση.
Το «Φωτιά με φωτιά» από τον Μπρεντ Πέτγουεϊ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.