Τουρκία - Ρωσία 86-78: Φιλικό προετοιμασίας με κορυφαίο τον Όσμαν!
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει των αγώνων με Βοσνία (02/07, 21:00) και Ελβετία (06/07, 19:00), η Τουρκία επικράτησε της Ρωσίας με 86-78.
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν ολοκλήρωσε τις προπονήσεις τις στο «Antalya Gloria Sports» με έναν αγώνα προετοιμασίας, όπου ξεχώρισε ο Τσέντι Όσμαν.
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού για ακόμη μία φορά έδειξε τη συνέπειά του και την καταπληκτική φόρμα που βρίσκεται όντας ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ... οδηγώντας τη χώρα του προς τη νίκη, ενώ ο Κορκμάζ σκόραρε 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Erkek Milli Takımımız, Antalya Gloria Sports Arena’daki çalışmalarını hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.— TBF (@TBF) June 26, 2026
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli… pic.twitter.com/oesMPKiQmy
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