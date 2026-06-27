Τουρκία - Ρωσία 86-78: Φιλικό προετοιμασίας με κορυφαίο τον Όσμαν!

Τουρκία - Ρωσία 86-78: Φιλικό προετοιμασίας με κορυφαίο τον Όσμαν!

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Η Τουρκία επικράτησε της Ρωσίας σε φιλικό προετοιμασίας με 86-78, έχοντας ως κορυφαίο τον Τσέντι Όσμαν.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει των αγώνων με Βοσνία (02/07, 21:00) και Ελβετία (06/07, 19:00), η Τουρκία επικράτησε της Ρωσίας με 86-78.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν ολοκλήρωσε τις προπονήσεις τις στο «Antalya Gloria Sports» με έναν αγώνα προετοιμασίας, όπου ξεχώρισε ο Τσέντι Όσμαν.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού για ακόμη μία φορά έδειξε τη συνέπειά του και την καταπληκτική φόρμα που βρίσκεται όντας ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ... οδηγώντας τη χώρα του προς τη νίκη, ενώ ο Κορκμάζ σκόραρε 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

 

@Photo credits: x_TBF
     

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