Κλήσεις Τουρκίας: Ο Άταμαν κάλεσε Σενγκούν, Όσμαν και Φλιν
Η Τουρκία θα κοντραριστεί με τη Βοσνία στις 2 Ιούλη και με την Ελβετία στις 6 του ίδιου μήνα για τα παράθυρα του Παγκοσμίου του 2027. Ο Έργκιν Άταμαν που δίνει τη μάχη του με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα ματς και εκεί βρίσκεται τόσο ο Σενγκούν, όσο και οι Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Φλιμ.
Στο τελευταίο Eurobasket ο Άταμαν και η Τουρκία είχαν φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου ηττήθηκαν από τη Γερμανία σε ένα σπουδαίο ματς.
Αναλυτικά: Μπόνα, Σενγκούν, Ουγκουρλού, Όσμαν, Τουντσά, Οσμάνι, Γιλμάζ, Κορκμάζ, Σιπάχι, Φλιν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Σανλί, Χαζέρ, Μπιμπέροβιτς, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ
A Erkek Milli Takımımızın 18 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷— TBF (@TBF) June 11, 2026
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, 6 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da ise İsviçre’yi… pic.twitter.com/sZzFtdUE0M
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