Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Τουρκίας από τον Άταμαν για τα προκριματικά του Mundobasket και τα ματς του Ιούλη.

Η Τουρκία θα κοντραριστεί με τη Βοσνία στις 2 Ιούλη και με την Ελβετία στις 6 του ίδιου μήνα για τα παράθυρα του Παγκοσμίου του 2027. Ο Έργκιν Άταμαν που δίνει τη μάχη του με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα ματς και εκεί βρίσκεται τόσο ο Σενγκούν, όσο και οι Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Φλιμ.

Στο τελευταίο Eurobasket ο Άταμαν και η Τουρκία είχαν φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου ηττήθηκαν από τη Γερμανία σε ένα σπουδαίο ματς.

Αναλυτικά: Μπόνα, Σενγκούν, Ουγκουρλού, Όσμαν, Τουντσά, Οσμάνι, Γιλμάζ, Κορκμάζ, Σιπάχι, Φλιν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Σανλί, Χαζέρ, Μπιμπέροβιτς, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ