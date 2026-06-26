Νικηφόρα ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών το τουρνουά «Μενεγκίν ντε Σιλβέστρο» κόντρα στην Γερμανία (82-81) που διεξάγεται στην Ιταλία.

Με νίκη (82-81) ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών κόντρα στη Γερμανία τους αγώνες προετοιμασίας της στην Ιταλία στην πρεμιέρα του τουρνουά «Μενεγκίν ντε Σιλβέστρο» στο Ντομέτζε ντελ Καντόρε. Το Σάββατο (27/6, 21.30) θα αναμετρηθεί με την οικοδέσποινα Ιταλία.

Η Γερμανία πήρε μια μικρή διαφορά στα πρώτα λεπτά του αγώνα (7-2 στο 2΄30’’, 8-4 στο 3’), αλλά η ελληνική ομάδα απάντησε άμεσα. Με ένα σερί 15-0 και τον Ξανθόπουλο να δίνει το σύνθημα με τέσσερις συνεχόμενους πόντους και ένα κλέψιμο η Ελλάδα έφτασε στο 8-19 (8’20’’). Όλα άρχισαν από την καλύτερη και πιο πιεστική άμυνα, αλλά και τις κερδισμένες μάχες στα ριμπάουντ. Οι Γερμανοί έδωσαν τέλος στο αρνητικό γι’ αυτούς σερί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (9-19, 8’50’’) με τον Κομνιανίδη να ευστοχεί σε ένα απίθανο τρίποντο με τη λήξη της πρώτης περιόδου πίσω από το κέντρο για το 11-24.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και πολύ επιθετικά με ένα 9-0 στο πρώτο 1’10’’ της δεύτερης περιόδου. Ο Νικολαϊδης έδωσε την πρώτη απάντηση (20-27, 11’30’’) και συνέχισε για το +10 (22-32, 13’10’’) από τα 6μ75. Η διαφορά μειώθηκε και πάλι για να μείνει κοντά στους τέσσερις πόντους στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου. Ο Λέφας έγραψε το 36-43 ευστοχώντας για τρεις, διαμορφώνοντας και το σκορ του ημιχρόνου.

Το τρίτο δεκάλεπτο άρχισε με μια βολή από τεχνική ποινή που διαμόρφωσε το 36-44, με τον Νικολαϊδη να ευστοχεί σε διαδοχικά τρίποντα για το 39-50 (21’10’’). Η Ελλάδα έφτασε στο +13 (39-52, 22′) από τα χέρια του Λέφα, με τους αντιπάλους της να επιστρέφουν για μία ακόμη φορά (48-52, 24’10”). Πρέκας, Παγώνης και Γεώργας έδωσαν απαντήσεις επιθετικά (48-59, 25’50”), αλλά το ίδιο έκανε και η Γερμανία με τη σειρά της για να πάρει ξανά το προβάδισμα για πρώτη φορά μετά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (62-61, 29’25”).

Ο Ξανθόπουλος έσπασε το αρνητικό σερί της Ελλάδας, το οποίο είχε φτάσει στο 13-0, γράφοντας το 66-63 (31’25”), ενώ τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Χαντζή διαμόρφωσαν το 69-67 (32’45”). Το πέμπτο τρίποντο του Νικολαϊδη έγραψε το 73-70 (34’40”) με τον Χαντζή να τον μιμείται για το 73-73 (35′). Το “γκολ φάουλ” του Πατρίκη έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα (75-76, 36’30”). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στη θέση του οδηγού. Ο Πατρίκης ευστόχησε ξανά μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 79-82 (38’40”) και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη που ήρθε με το τελικό 81-82.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-24, 36-43, 64-61, 81-82.

ΕΛΛΑΔΑ (Παπαδόπουλος): Λέφας 10 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 15 (5), Ξανθόπουλος 11, Χαντζής 14 (1τρ. 10ρ.), Επαμεινώνδας, Ροζακέας, Γεώργας 2, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης 3 (1), Πατρίκης 9, Παγώνης 13.