Αλιμπίγιεβιτς για Γιόκιτς: «Έχουμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο μαζί μας»

Δείτε τις δηλώσεις του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η προετοιμασία της Εθνικής Σερβίας ξεκίνησε με πρώτο στόχο τους αγώνες της 2ας και της 6ης Ιουλίου, απέναντι στην Ελβετία εκτός έδρας και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη εντός έδρας, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη συνέχεια των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Για όλα αυτά μίλησε ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς στους εκπροσώπους του Τύπου που βρέθηκαν στην προπόνηση, ξεκινώντας όμως από το γεγονός ότι ο Νίκολα Γιόκιτς θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Σερβίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αναλυτικά

Σχετικά με τον Γιόκιτς: «Δεν ήταν ποτέ πραγματικά θέμα. Από την πρώτη μέρα, η επικοινωνία μας έδειχνε πάντα προς αυτή την κατεύθυνση (ότι θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα). Δεν έχει προκαλέσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Ήταν μια πολύ απλή ιστορία από τη στιγμή που ανέλαβα ως προπονητής. Όποτε του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις με την ομάδα του, θα είναι με την εθνική ομάδα. Είναι κάποιος που πραγματικά απολαμβάνει να εκπροσωπεί τη χώρα του - τον κάνει χαρούμενο, τον κάνει να νιώθει ικανοποιημένος και αγκαλιάζει όλα όσα συνεπάγεται. Άλλοι προπονητές εθνικών ομάδων έχουν πει το ίδιο πράγμα αμέτρητες φορές. Και τώρα όλοι μπορούμε να δούμε τον τρόπο που συμπεριφέρεται - είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το κατάλληλο άτομο για να είναι αρχηγός της Σερβίας».

Για το πόσο πολλά σημαίνει για αυτόν όταν ο Γιόκιτς επικοινωνεί μαζί του κατά τη διάρκεια της σεζόν: «Κάθε παίκτης που έρχεται σε επαφή σημαίνει κάτι για μένα. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι δημιουργούν αυτή την αφήγηση ότι επειδή ο Γιόκιτς είναι εδώ, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Και πάνω απ' όλα, ο Γιόκιτς δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα ήθελε να αντιμετωπίζονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Ένα άτομο δεν έχει σώσει ποτέ τον κόσμο. Ναι, έχουμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο μαζί μας και κάθε χώρα θα ένιωθε τιμή να έχει κάποιον σαν αυτόν στο ρόστερ της - σίγουρα το νιώθουμε αυτό. Αλλά κάθε παίκτης που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για αυτά τα προκριματικά του Ιουλίου αξίζει σεβασμό. Βλέπω να αναπτύσσεται μια πολύ θετική ατμόσφαιρα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Η σεζόν είναι τόσο μεγάλη και απαιτητική που αυτοί οι τύποι δεν αξίζουν τίποτα άλλο παρά σεβασμό».

Ο Αλιμπιγιέβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχει δει μέχρι στιγμής: «Σε κάθε προκριματικό παράθυρο, πάντα τόνιζα ότι συγκεντρώσαμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ που ήταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης που ήταν διαθέσιμος απάντησε στο κάλεσμα χωρίς δισταγμό. Δεν πρόκειται να χάσουμε χρόνο μιλώντας για απουσίες. Το ίδιο ισχύει και τώρα - αυτή είναι η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε. Όλα φαίνονταν καλά μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι η υγεία θα παραμείνει στο πλευρό μας».

Η Σερβία είναι φαβορί στα επόμενα δύο παιχνίδια: «Είναι στην ανθρώπινη φύση να υποτιμούμε τους αντιπάλους, παρόλο που η ιστορία μας έχει διδάξει το αντίθετο. Πριν από το πρώτο προκριματικό παράθυρο, εναντίον των ίδιων αντιπάλων, υπενθύμισα σε όλους ότι η Σερβία είχε χάσει από την Ελβετία πριν από λίγο καιρό. Σκεφτείτε το πρώτο μας παιχνίδι, όταν χάναμε με 23 πόντους πριν ανακάμψουμε με χαρακτήρα και τεράστια προσπάθεια. Πραγματικά δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να ξεγράψουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Ναι, είμαστε η Σερβία. Ναι, θεωρούμε τους εαυτούς μας μια δύναμη του μπάσκετ. Αλλά το παρελθόν μας έχει διδάξει σημαντικά μαθήματα. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με τον απόλυτο σεβασμό».