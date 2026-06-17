Σερβία: Με Γιόκιτς η προεπιλογή για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου τον Ιούλιο!
Με απουσίες αλλά και... ηχηρές παρουσίες θα δώσει τα δύο παιχνίδια για το «παράθυρο» του Ιουλίου η εθνική ομάδα της Σερβίας.
Συγκεκριμένα ο προπονητής Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Φιλίπ Πετρούσεβ, Νίκολα Κάλινιτς και Νίκολα Τοπιτς.
Παρόλα αυτά θα έχει κανονικά στην διάθεση του, τον σούπερ σταρ Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θα δώσει το «παρών» στα δύο ματς κόντρα στην Ελβετία και στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
Οι Σέρβοι θα συγκεντρωθούν στις 22 Ιουνίου, θα ακολουθήσει φιλικό ματς με την Τσεχία στις 27 του μήνα, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει για τα Προκριματικά την Ελβετία εκτός έδρας (2/7) και τους Βόσνιους (6/7) στο Βελιγράδι.
Οι «εκλεκτοί» του Αλιμπίγεβιτς
- Βασίλς Μίτσιτς (Χάποελ)
- Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι)
- Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Γιόβαν Νόβακ (Σζετσίν)
- Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν)
- Φίλιπ Μπάρνα (FMP)
- Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Νίκολα Τζούριτσιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Ντέιβιαν Ντέιμπιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Στέφαν Μομίροφ (Σπάρτακ)
- Τριστάν Βούκσεβιτς (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)
- Νίκολα Τανάσκοβιτς (Μπούντουτσνοστ)
- Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)
- Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς (Ιγκόκεα)
- Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)
- Ντούσαν Ρίστιτς (Μπρέιβ Θάντερς)
- Ούρος Πλάβτσιτς (Μπαντίρμα)
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