Το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς δεσπόζει στην προεπιλογή του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς για τα δύο ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον επόμενο μήνα.

Με απουσίες αλλά και... ηχηρές παρουσίες θα δώσει τα δύο παιχνίδια για το «παράθυρο» του Ιουλίου η εθνική ομάδα της Σερβίας.

Συγκεκριμένα ο προπονητής Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Φιλίπ Πετρούσεβ, Νίκολα Κάλινιτς και Νίκολα Τοπιτς.

Παρόλα αυτά θα έχει κανονικά στην διάθεση του, τον σούπερ σταρ Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θα δώσει το «παρών» στα δύο ματς κόντρα στην Ελβετία και στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Οι Σέρβοι θα συγκεντρωθούν στις 22 Ιουνίου, θα ακολουθήσει φιλικό ματς με την Τσεχία στις 27 του μήνα, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει για τα Προκριματικά την Ελβετία εκτός έδρας (2/7) και τους Βόσνιους (6/7) στο Βελιγράδι.

Οι «εκλεκτοί» του Αλιμπίγεβιτς