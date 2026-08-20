Ο Πάμπλο Μαφέο επέστρεψε στην Ισπανία προκειμένου να βάλει στην τελική ευθεία τη μετακίνηση του από τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια.

Ούτε τρεις μήνες δεν έμεινε στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και έτσι η θητεία του στον Πειραιά έληξε πρόωρα και... άδοξα για τον ίδιο.

Η Βαλένθια ήρθε σε συμφωνία με τους «ερυθρολεύκους» για δανεισμό του Αργεντινού αμυντικού με οψιόν αγοράς στα τρία εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μάζεψε τα πράγματα και αναχώρησε για την Ισπανία και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο της Βαλένθια, εκεί όπου τον περίμεναν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι.

Στις δηλώσεις του έκανε λόγο για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα ενώ ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του είναι να μείνει στο κλαμπ. Συγκεκριμένα είπε: «Είναι ένα όνειρο και μια επιθυμία να έρθω στη Βαλένθια για πολύ καιρό. Ξέρετε ότι θα τα δώσω όλα. Ήρθα για να μείνω εδώ, είναι η επιθυμία μου»