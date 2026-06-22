Hoopfellas: «Τι είπε ο Ομπράντοβιτς στη συνάντησή του με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού - Τα μεταγραφικά του "θέλω"»

Ο Hoopfellas στο «Gazz Floor powered by Novibet» ανέφερε τα μεταγραφικά πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό τράβηξε πάνω της όλη την προσοχή, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η πράσινη ΚΑΕ παρουσίασε τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens.

Στο πλαίσιο της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet», ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas), ανέλυσε τα μεταγραφικά «θέλω» του Ομπράντοβιτς μετά από τη συνάντησή του με τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά

«Ο Ομπράντοβιτς θεωρεί σημαντικό να έρθουν παιδιά στην ομάδα με αντίληψη. Είναι άλλο το μπασκετικό IQ και άλλο η αντίλήψη και να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών εύκολα. Κάποια παιδιά που έχουν δουλέψει γι΄αυτόν το γνωρίζουν. Είναι σύνθετο το σύστημά του και θέλει τους παίκτες του να γνωρίζουν 3-4 θέσεις με τις απαιτήσεις αυτόματα να ανεβαίνουν.

O Παναθηναϊκός σίγουρα χρειάζεται δύο ψηλούς που θα πλαισιώσουν σωστά τον Ματίας και αυτό που βγήκε από την επαφή του με τους ανθρώπους της ομάδας είναι παιδιά που θα του φέρουν rim protection, αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις, μέγεθος σε όλες τις θέσεις και γενικότερα να χτίσει μία αθλητική βάση η οποία έλειπε στην ομάδα για να παίξει το aggressive μπασκετ του Ζοτς, το οποίο πρεσβεύει και στην άμυνα. Θα πάρει δύο ψηλούς και ο ένας μπορεί να είναι 4-5 γιατί βασίζεται σε παιδιά που μπορούν να σουτάρουν. Δύο παιδιά στα γκαρντ σίγουρα και έναν παίκτη που θα ξεκινάει από τη θέση 3, ανάλογα και τι θα δώσει και η αγορά».