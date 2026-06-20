Η Ουνίκς Καζάν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αλεξέι Σβεντ, για ακόμη έναν χρόνο.

Δεν λέει να αποσυρθεί από το μπάσκετ ο Αλεξέι Σβεντ! Ο Ρώσος πολύπειρος γκαρντ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ουνίκς Καζάν για ακόμη έναν χρόνο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 9.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ουνίκς Καζάν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αλεξέι Σβεντ, για ακόμη έναν χρόνο.

Η ομάδα μπάσκετ της Καζάν ανανέωσε τη συνεργασία της με τον πρωταθλητή της Ευρώπης, τέσσερις φορές πρωταθλητή Ρωσίας και κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Ενιαίας Λίγκας ΒΤΒ, Αλεξέι Σβεντ (198 εκ., 86 κιλά). Το νέο συμβόλαιο του 37χρονου Ρώσου γκαρντ έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Ο Αλεξέι εντάχθηκε στην ομάδα του Καζάν τον Νοέμβριο του 2025. Σε 50 αγώνες της κανονικής περιόδου και των πλέι οφ του ρωσικού πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο:

9,1 πόντους

5,7 ασίστ (η καλύτερη επίδοση στην ομάδα)

2,5 ριμπάουντ

σε 21 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.

Στους 5 αγώνες του διεθνούς Κυπέλλου Μπάσκετ WINLINE, τα στατιστικά του ήταν:

9,0 πόντοι

6,0 ασίστ

2,2 ριμπάουντ

1,2 κλεψίματα

σε 22 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, Αλεξέι!»