Η Ουνίκς Καζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος θα αγωνίζεται με συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών.

Ο Ρώσος γκαρντ την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Κίνα και συγκεκριμένα στους Σάνξι Μπρέιβ, έχοντας 6.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ.

Πέρασμα έκανε και από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, μετρώντας 10.5 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.