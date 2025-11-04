Σβεντ: Ανακοινώθηκε από την Ουνίκς Καζάν
Ο Αλεξέι Σβεντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ουνίκς καζάν, με συμβόλαιο δύο μηνών.
Η Ουνίκς Καζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος θα αγωνίζεται με συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών.
Ο Ρώσος γκαρντ την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Κίνα και συγκεκριμένα στους Σάνξι Μπρέιβ, έχοντας 6.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ.
Υπόθεση δέκα λεπτών η ανανέωση συμβολαίου του Σλούκα
Δείτε ΕπίσηςΓιαννακόπουλος, Σλούκας: Τα βρήκαν σε δέκα λεπτά!
Πέρασμα έκανε και από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, μετρώντας 10.5 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.
@Photo credits: instagram/unicsbasket
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.