Παρελθόν από την Ούνικς Καζάν αποτελεί ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος κάθονταν στην άκρη του πάγκου από το 20221.

Ο κύκλος της προσφοράς του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στην Ούνικς Καζάν ολοκληρώθηκε και ενεργοποιώντας μια ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του αποχώρησε από την ομάδα, έπειτα από πέντε χρόνια προσφοράς.

Το πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2023 με την Ούνικς αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα του με την ρωσική ομάδα, η οποία από το 2022 δεν αγωνίστηκε έκτοτε λόγω του πολέμου με την Ουκρανία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πλέον, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς βγαίνει στην αγορά κοιτάζοντας κυρίως στη Euroleague, όπου φάνηκε να έχει πιθανότητες να επιστρέψει στη Μπασκόνια, όμως παρέμεινε εκεί ο Πάολο Γκαλμπιάτι. Συνεπώς, είναι αναγκασμένος να περιμένει για να δει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, αφήνοντας ανοικτό και το παράθυρο του Eurocup.

Η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο αποτελεί την μεγαλύτερη παρακαταθήκη, όσον αφορά την επόμενη ομάδα που θα εργαστεί.