Με άνεση και στυλ έκανε το 1-0 η ΤΣΣΚΑ στους τελικούς της VTB, με την ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη να συντρίβει την Ούνικς με 91-63.

Από την δεύτερη περίοδο και μετά η ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση, η οποία αποτελεί και το πρώτο βήμα (από τα 4 που χρειάζεται) για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Μέλο Τριπλ, που σταμάτησε στους 26 πόντους (4/7 τριπ., 10/10 βολές) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη, ενώ 17 πρόσθεσε ο Αντόνιους Κλίβελαντ και 13 ο Ιβάν Ούκοφ.

Από την Ούνικς ξεχώρισε ο Μάρκους Μπίργκχαμ με 15 πόντους, με τον Αλεξέι Σβεντ να προσθέτει άλλους 11 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 48-33, 71-45, 91-63