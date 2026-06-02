ΤΣΣΚΑ - Ούνικς 91-63: Άνετα το 1-0 στους τελικούς η ομάδα του Πιστιόλη
Με άνεση και στυλ έκανε το 1-0 η ΤΣΣΚΑ στους τελικούς της VTB, με την ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη να συντρίβει την Ούνικς με 91-63.
Από την δεύτερη περίοδο και μετά η ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση, η οποία αποτελεί και το πρώτο βήμα (από τα 4 που χρειάζεται) για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Ο Μέλο Τριπλ, που σταμάτησε στους 26 πόντους (4/7 τριπ., 10/10 βολές) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη, ενώ 17 πρόσθεσε ο Αντόνιους Κλίβελαντ και 13 ο Ιβάν Ούκοφ.
Από την Ούνικς ξεχώρισε ο Μάρκους Μπίργκχαμ με 15 πόντους, με τον Αλεξέι Σβεντ να προσθέτει άλλους 11 πόντους και 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 48-33, 71-45, 91-63
