ΤΣΣΚΑ - Ούνικς 91-63: Άνετα το 1-0 στους τελικούς η ομάδα του Πιστιόλη

Η ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε πάρτι απέναντι στην Ούνικς και με το επιβλητικό 91-63 έκανε το 1-0 στους τελικούς της VTB.

Από την δεύτερη περίοδο και μετά η ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση, η οποία αποτελεί και το πρώτο βήμα (από τα 4 που χρειάζεται) για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ο Μέλο Τριπλ, που σταμάτησε στους 26 πόντους (4/7 τριπ., 10/10 βολές) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΤΣΣΚΑ του Ανδρέα Πιστιόλη, ενώ 17 πρόσθεσε ο Αντόνιους Κλίβελαντ και 13 ο Ιβάν Ούκοφ.

Από την Ούνικς ξεχώρισε ο Μάρκους Μπίργκχαμ με 15 πόντους, με τον Αλεξέι Σβεντ να προσθέτει άλλους 11 πόντους και 7 ασίστ.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 48-33, 71-45, 91-63

@Photo credits: CSKA official website
     

