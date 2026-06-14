Η Εθνική Γυναικών πήρε τη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία (78-79), κάνοντας το 2/2 στα παιχνίδια του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε το τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων με απολογισμό δύο νίκες, καθώς, μετά τη Δανία, επικράτησε και απέναντι της Βουλγαρίαε με 79-78.

Η Μποσγανά και η Τσινέκε είχαν από 18 πόντους για την Εθνική μας, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο το τουρνουά, το πρώτο του Νίκου Καμπούρη στον πάγκο της.

Η Ελλάδα μπορεί να μην έκανε καλό ξεκίνημα, όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση από τις Τσινέκε, Μποσγανά, Λούκα και Παυλοπούλου. Για τη Βουλγαρία η Μπορισλάβα Χρίστοβα του Αθηναϊκού ήταν η κορυφαία.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και με πρώτο βιολί την Μπορισλάβα Χρίστοβα έκαναν γρήγορα το 10-0 (2’44’’) με την Εθνική να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με την Λούκα μειώνοντας σε 10-2 (3’54’’).

Ο Νίκος Καμπούρης έκανε αλλαγές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να φέρνει το ματς στους 3 πόντους (16-13, 7’30’’) με τις Μποσγανά και Παυλοπούλου να δίνουν τις λύσεις. Η Εθνική τρέχοντας ένα σερί 8-0 μάζεψε τη διαφορά στον πόντο (16-15, 8’).

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 25-19 (12’20’’) για να φτάσει η διαφορά στο +12 (33-21, 16’20’’). Η Λούκα με τρίποντο και ένα ακόμη καλάθι μείωσε σε 33-26 (18’40’’) για να λήξει το ημίχρονο με 39-32.

Με βοήθειες από τη Λούκα και την Παυλοπούλου έγινε το 39-37 (21’30’’) για να έρθει η Τσινέκε να κάνει το 41-40 (22’). Η Εθνική Γυναικών βρήκε ρυθμό και σωστές επιλογές στην επίθεση και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 55-54 (25’50’’) με τρίποντο της Έλενας Τσινέκε.

Η Βουλγαρία πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 63-57 (29’40’’) με βολές της Μπόνεβα, για να λήξει με 65-59 η γ’περίοδος. Με αιφνιδιασμούς η Ελλάδα έφερε και πάλι το ματς στον πόντο (66-65, 31’) μπαίνοντας δυνατά στην τέταρτη περίοδο. Ένα τρίποντο από την Μποσγανά έφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +2 (68-66, 31’10’’) τρέχοντας ένα σερί 9-0.

Η Κολλάτου με τρίποντο έκανε το 75-72 (35’40’’) δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην Εθνική Γυναικών ως τότε και ακολούθησε η Καρλάφτη που έδωσε αέρα 6 πόντων (78-72, 37’36’’) στην ομάδα. Μια βολή από την Γρηγοροπούλου έκανε το 79-72 (38’46’’), αλλά με δυο καλάθια της Κόστοβιτς η Βουλγαρία μείωσε στους 3 πόντους (79-76, 39’20’’).

Η Γκεοργκίεβα μείωσε σε 79-78 με καλάθι τρία δευτερόλεπτα από το τέλος, η Παυλοπούλου αστόχησε στη συνέχεια σε δύο βολές με την Ελλάδα να είναι αυτή που τελικά πήρε τη νίκη.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Κωνσταντινίδου, Μπολάνος

Δεκάλεπτα: 18-15, 39-32, 65-59, 78-79

# Player MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF EF 1 Valeria Alexieva 07:08 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 7 Borislava Christova 33:58 20 5/6 3/7 3/7 6/14 2 5 7 3 3 1 3 2 22 9 Iliana Georggieva 29:16 10 0/1 5/7 0/2 5/9 3 6 9 3 4 0 2 5 19 13 Rantostina Christova 15:06 9 3/3 3/5 0/2 3/7 0 2 2 0 2 1 1 5 9 23 Gergana Ivanova 32:28 5 0/0 1/4 1/5 2/9 0 2 2 1 1 0 3 3 -1 32 Stefani Kostovits 33:28 17 1/6 8/13 0/0 8/13 5 9 14 1 1 0 4 2 19 33 Karina Constandinova 32:56 13 1/2 6/11 0/2 6/13 0 4 4 6 3 1 3 2 16 77 Ivana Boneva 11:20 4 2/2 1/2 0/1 1/3 0 1 1 0 0 0 0 1 3 TOTALS - 78 12/20 27/49 4/19 31/68 10 30 40 14 15 3 16 20 89

Coach: Tanya Gateva

Assistants: Matea Tavic

# Player MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF 3 Krimili Ioanna 06:08 2 0/0 1/1 0/2 1/3 0 1 1 1 0 0 2 3 1 0 5 Bosgana Elena 25:56 18 4/4 4/5 2/3 6/8 2 6 8 4 2 1 1 4 3 30 8 Pavlopoulou Pinelopi * 32:05 10 0/2 2/4 2/3 4/7 0 4 4 2 2 0 3 2 2 10 10 Tsineke Elena * 30:04 18 1/3 4/10 3/5 7/15 0 1 1 2 2 0 3 4 2 10 11 Sakellariou Olympia 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Grigoropoulou Georgia 15:14 3 1/2 1/3 0/1 1/4 1 6 7 0 0 0 2 1 2 4 13 Louka Vasiliki * 31:53 16 0/0 5/10 2/3 7/13 2 5 7 6 0 0 1 2 3 22 21 Christinaki Eleanna * 11:02 0 0/0 0/2 0/1 0/3 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -2 22 Alexia Diamanto 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Kollatou Evgenia 20:11 7 0/0 2/2 1/4 3/6 1 2 3 2 2 0 2 1 2 9 27 Tampakou Tzoana * 08:49 0 0/0 0/3 0/0 0/3 2 3 5 0 0 1 0 0 0 3 44 Karlafti Zafeirenia 18:38 5 0/0 1/2 1/3 2/5 1 1 2 0 2 0 2 3 0 4 TOTALS - 79 6/11 20/42 11/25 31/67 9 29 38 17 11 2 16 21 20 90

Coach: Kampouris Nikolaos

Assistants: Andreopoulou Katerina