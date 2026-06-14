Βουλγαρία - Ελλάδα 78-79: Νίκη για την Εθνική Γυναικών
Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε το τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων με απολογισμό δύο νίκες, καθώς, μετά τη Δανία, επικράτησε και απέναντι της Βουλγαρίαε με 79-78.
Η Μποσγανά και η Τσινέκε είχαν από 18 πόντους για την Εθνική μας, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο το τουρνουά, το πρώτο του Νίκου Καμπούρη στον πάγκο της.
Η Ελλάδα μπορεί να μην έκανε καλό ξεκίνημα, όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση από τις Τσινέκε, Μποσγανά, Λούκα και Παυλοπούλου. Για τη Βουλγαρία η Μπορισλάβα Χρίστοβα του Αθηναϊκού ήταν η κορυφαία.
Οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και με πρώτο βιολί την Μπορισλάβα Χρίστοβα έκαναν γρήγορα το 10-0 (2’44’’) με την Εθνική να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με την Λούκα μειώνοντας σε 10-2 (3’54’’).
Ο Νίκος Καμπούρης έκανε αλλαγές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να φέρνει το ματς στους 3 πόντους (16-13, 7’30’’) με τις Μποσγανά και Παυλοπούλου να δίνουν τις λύσεις. Η Εθνική τρέχοντας ένα σερί 8-0 μάζεψε τη διαφορά στον πόντο (16-15, 8’).
Η Μπορισλάβα Χρίστοβα με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 25-19 (12’20’’) για να φτάσει η διαφορά στο +12 (33-21, 16’20’’). Η Λούκα με τρίποντο και ένα ακόμη καλάθι μείωσε σε 33-26 (18’40’’) για να λήξει το ημίχρονο με 39-32.
Με βοήθειες από τη Λούκα και την Παυλοπούλου έγινε το 39-37 (21’30’’) για να έρθει η Τσινέκε να κάνει το 41-40 (22’). Η Εθνική Γυναικών βρήκε ρυθμό και σωστές επιλογές στην επίθεση και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 55-54 (25’50’’) με τρίποντο της Έλενας Τσινέκε.
Η Βουλγαρία πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 63-57 (29’40’’) με βολές της Μπόνεβα, για να λήξει με 65-59 η γ’περίοδος. Με αιφνιδιασμούς η Ελλάδα έφερε και πάλι το ματς στον πόντο (66-65, 31’) μπαίνοντας δυνατά στην τέταρτη περίοδο. Ένα τρίποντο από την Μποσγανά έφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +2 (68-66, 31’10’’) τρέχοντας ένα σερί 9-0.
Η Κολλάτου με τρίποντο έκανε το 75-72 (35’40’’) δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην Εθνική Γυναικών ως τότε και ακολούθησε η Καρλάφτη που έδωσε αέρα 6 πόντων (78-72, 37’36’’) στην ομάδα. Μια βολή από την Γρηγοροπούλου έκανε το 79-72 (38’46’’), αλλά με δυο καλάθια της Κόστοβιτς η Βουλγαρία μείωσε στους 3 πόντους (79-76, 39’20’’).
Η Γκεοργκίεβα μείωσε σε 79-78 με καλάθι τρία δευτερόλεπτα από το τέλος, η Παυλοπούλου αστόχησε στη συνέχεια σε δύο βολές με την Ελλάδα να είναι αυτή που τελικά πήρε τη νίκη.
Διαιτητές: Μαρινάκης, Κωνσταντινίδου, Μπολάνος
Δεκάλεπτα: 18-15, 39-32, 65-59, 78-79
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|Player
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|EF
|1
|Valeria Alexieva
|07:08
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|Borislava Christova
|33:58
|20
|5/6
|3/7
|3/7
|6/14
|2
|5
|7
|3
|3
|1
|3
|2
|22
|9
|Iliana Georggieva
|29:16
|10
|0/1
|5/7
|0/2
|5/9
|3
|6
|9
|3
|4
|0
|2
|5
|19
|13
|Rantostina Christova
|15:06
|9
|3/3
|3/5
|0/2
|3/7
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|9
|23
|Gergana Ivanova
|32:28
|5
|0/0
|1/4
|1/5
|2/9
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|3
|3
|-1
|32
|Stefani Kostovits
|33:28
|17
|1/6
|8/13
|0/0
|8/13
|5
|9
|14
|1
|1
|0
|4
|2
|19
|33
|Karina Constandinova
|32:56
|13
|1/2
|6/11
|0/2
|6/13
|0
|4
|4
|6
|3
|1
|3
|2
|16
|77
|Ivana Boneva
|11:20
|4
|2/2
|1/2
|0/1
|1/3
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|TOTALS
|-
|78
|12/20
|27/49
|4/19
|31/68
|10
|30
|40
|14
|15
|3
|16
|20
|89
Coach: Tanya Gateva
Assistants: Matea Tavic
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FT
|2PTS
|3PTS
|FG
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|FO
|EF
|3
|Krimili Ioanna
|06:08
|2
|0/0
|1/1
|0/2
|1/3
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|5
|Bosgana Elena
|25:56
|18
|4/4
|4/5
|2/3
|6/8
|2
|6
|8
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|30
|8
|Pavlopoulou Pinelopi *
|32:05
|10
|0/2
|2/4
|2/3
|4/7
|0
|4
|4
|2
|2
|0
|3
|2
|2
|10
|10
|Tsineke Elena *
|30:04
|18
|1/3
|4/10
|3/5
|7/15
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|2
|10
|11
|Sakellariou Olympia
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Grigoropoulou Georgia
|15:14
|3
|1/2
|1/3
|0/1
|1/4
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|2
|1
|2
|4
|13
|Louka Vasiliki *
|31:53
|16
|0/0
|5/10
|2/3
|7/13
|2
|5
|7
|6
|0
|0
|1
|2
|3
|22
|21
|Christinaki Eleanna *
|11:02
|0
|0/0
|0/2
|0/1
|0/3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|-2
|22
|Alexia Diamanto
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Kollatou Evgenia
|20:11
|7
|0/0
|2/2
|1/4
|3/6
|1
|2
|3
|2
|2
|0
|2
|1
|2
|9
|27
|Tampakou Tzoana *
|08:49
|0
|0/0
|0/3
|0/0
|0/3
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|44
|Karlafti Zafeirenia
|18:38
|5
|0/0
|1/2
|1/3
|2/5
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|3
|0
|4
|TOTALS
|-
|79
|6/11
|20/42
|11/25
|31/67
|9
|29
|38
|17
|11
|2
|16
|21
|20
|90
Coach: Kampouris Nikolaos
Assistants: Andreopoulou Katerina
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