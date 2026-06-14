Βουλγαρία - Ελλάδα 78-79: Νίκη για την Εθνική Γυναικών

Βουλγαρία - Ελλάδα 78-79: Νίκη για την Εθνική Γυναικών

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Η Εθνική Γυναικών πήρε τη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία (78-79), κάνοντας το 2/2 στα παιχνίδια του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που  φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε το τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων με απολογισμό δύο νίκες, καθώς, μετά τη Δανία, επικράτησε και απέναντι της Βουλγαρίαε με 79-78.

Η Μποσγανά και η Τσινέκε είχαν από 18 πόντους για την Εθνική μας, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο το τουρνουά, το πρώτο του Νίκου Καμπούρη στον πάγκο της.

Η Ελλάδα μπορεί να μην έκανε καλό ξεκίνημα, όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση από τις Τσινέκε, Μποσγανά, Λούκα και Παυλοπούλου. Για τη Βουλγαρία η Μπορισλάβα Χρίστοβα του Αθηναϊκού ήταν η κορυφαία.

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Οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και με πρώτο βιολί την Μπορισλάβα Χρίστοβα έκαναν γρήγορα το 10-0 (2’44’’) με την Εθνική να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με την Λούκα μειώνοντας σε 10-2 (3’54’’).

 

Ο Νίκος Καμπούρης έκανε αλλαγές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να φέρνει το ματς στους 3 πόντους (16-13, 7’30’’) με τις Μποσγανά και Παυλοπούλου να δίνουν τις λύσεις. Η Εθνική τρέχοντας ένα σερί 8-0 μάζεψε τη διαφορά στον πόντο (16-15, 8’).

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 25-19 (12’20’’) για να φτάσει η διαφορά στο +12 (33-21, 16’20’’). Η Λούκα με τρίποντο και ένα ακόμη καλάθι μείωσε σε 33-26 (18’40’’) για να λήξει το ημίχρονο με 39-32.

Με βοήθειες από τη Λούκα και την Παυλοπούλου έγινε το 39-37 (21’30’’) για να έρθει η Τσινέκε να κάνει το 41-40 (22’). Η Εθνική Γυναικών βρήκε ρυθμό και σωστές επιλογές στην επίθεση και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 55-54 (25’50’’) με τρίποντο της Έλενας Τσινέκε.

Η Βουλγαρία πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 63-57 (29’40’’) με βολές της Μπόνεβα, για να λήξει με 65-59 η γ’περίοδος. Με αιφνιδιασμούς η Ελλάδα έφερε και πάλι το ματς στον πόντο (66-65, 31’) μπαίνοντας δυνατά στην τέταρτη περίοδο. Ένα τρίποντο από την Μποσγανά έφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +2 (68-66, 31’10’’) τρέχοντας ένα σερί 9-0.

Η Κολλάτου με τρίποντο έκανε το 75-72 (35’40’’) δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην Εθνική Γυναικών ως τότε και ακολούθησε η Καρλάφτη που έδωσε αέρα 6 πόντων (78-72, 37’36’’) στην ομάδα. Μια βολή από την Γρηγοροπούλου έκανε το 79-72 (38’46’’), αλλά με δυο καλάθια της Κόστοβιτς η Βουλγαρία μείωσε στους 3 πόντους (79-76, 39’20’’).

Η Γκεοργκίεβα μείωσε σε 79-78 με καλάθι τρία δευτερόλεπτα από το τέλος, η Παυλοπούλου αστόχησε στη συνέχεια σε δύο βολές με την Ελλάδα να είναι αυτή που τελικά πήρε τη νίκη.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Κωνσταντινίδου, Μπολάνος

Δεκάλεπτα: 18-15, 39-32, 65-59, 78-79

#PlayerMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFEF
1Valeria Alexieva07:0800/00/00/00/0011010002
7Borislava Christova33:58205/63/73/76/142573313222
9Iliana Georggieva29:16100/15/70/25/93693402519
13Rantostina Christova15:0693/33/50/23/7022021159
23Gergana Ivanova32:2850/01/41/52/902211033-1
32Stefani Kostovits33:28171/68/130/08/1359141104219
33Karina Constandinova32:56131/26/110/26/130446313216
77Ivana Boneva11:2042/21/20/11/3011000013
TOTALS-7812/2027/494/1931/6810304014153162089

Coach: Tanya Gateva
Assistants: Matea Tavic

#PlayerMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
3Krimili Ioanna06:0820/01/10/21/30111002310
5Bosgana Elena25:56184/44/52/36/826842114330
8Pavlopoulou Pinelopi *32:05100/22/42/34/704422032210
10Tsineke Elena *30:04181/34/103/57/1501122034210
11Sakellariou Olympia00:0000/00/00/00/00000000000
12Grigoropoulou Georgia15:1431/21/30/11/41670002124
13Louka Vasiliki *31:53160/05/102/37/1325760012322
21Christinaki Eleanna *11:0200/00/20/10/3000010015-2
22Alexia Diamanto00:0000/00/00/00/00000000000
23Kollatou Evgenia20:1170/02/21/43/61232202129
27Tampakou Tzoana *08:4900/00/30/00/32350010003
44Karlafti Zafeirenia18:3850/01/21/32/51120202304
TOTALS-796/1120/4211/2531/67929381711216212090

Coach: Kampouris Nikolaos
Assistants: Andreopoulou Katerina

@Photo credits: ΕΟΚ
     

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