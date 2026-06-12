Ελλάδα – Δανία 110-71: Εντυπωσιακή η Εθνική Γυναικών στο τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»
Εξαιρετική εμφάνιση για την Εθνική Γυναικών στο πλαίσιο του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενείται στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων. Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 110-71 της Δανίας.
Στα μέσα της τρίτης περιόδου το σκορ πήγε στο 67-36 χάρη σε τρίποντο της Καρλάφτη, ενώ η Κολλάτου έγραψε το 72-36 για να οδηγήσει την Εθνική μας σε double socre.
Στη συνέχεια η Ελλάδα έλεγξε στο ματς και έφτασε σε ένα άνετο ροζ φύλλο αγώνα. Πρώτη σκόρερ για την Εθνική η Τσινέκε με 21 πόντους. Την ακολούθησε η Μποσγανά με 15 πόντους. Στους 13 σταμάτησε η Χριστινάκη.
Το Σάββατο στις 19:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας Δανία – Βουλγαρία, ενώ την Κυριακή (14/6, 19.00) θα γίνει ο αγώνας Ελλάδα – Βουλγαρία.
Τα δεκάλεπτα: 29-18, 53-32, 78-44, 110-71
Ελλάδα (Καμπούρης, Ανδρεοπούλου): Καρακασίδου, Κριμίλη 11 (2), Μποσγανά 15 (2), Παυλοπούλου 6 (2), Τσινέκε 21 (1), Γρηγοροπούλου 9, Λούκα 11 (1), Χριστινάκη 13 (1), Κολλάτου 11 (1), Χαιριστανίδου 3 (1), Ταμπάκου, Καρλάφτη 10 (2)
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