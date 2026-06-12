Το FIBA Intercontinental αλλάζει τόπο διεξαγωγής με το Πεκίνο να αναλαμβάνει τη φιλοξενία του για την επόμενη τριετία.

Νέα εποχή για το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA, καθώς αλλάζει τόπο διεξαγωγής και για την επόμενη τριετία θα φιλοξενείται στην Κίνα.

Το Πεκίνο διαδέχεται τη Σιγκαπούρη, που φιλοξενούσε τη διοργάνωση από το 2023 μέχρι το 2025.

Στις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής τόνισε:

«Με τις ρίζες αυτής της διοργάνωσης να φτάνουν πίσω στο 1965, μία από τις βασικές μας αποστολές ήταν να δώσουμε στο FIBA Intercontinental Cup μια νέα ζωή στη δεκαετία του 2020. Αυτό που ξεκίνησε ως διοργάνωση μεταξύ δύο ομάδων έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο τουρνουά. Αυτό το ταξίδι θα τοποθετήσει με μοναδικό τρόπο το Πεκίνο ως οικοδεσπότη κορυφαίων διοργανώσεων της FIBA τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων, μετά τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ το 2019.»