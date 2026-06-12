FIBA: Στο Πεκίνο το Intercontinental Cup για τα επόμενα τρία χρόνια
Νέα εποχή για το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA, καθώς αλλάζει τόπο διεξαγωγής και για την επόμενη τριετία θα φιλοξενείται στην Κίνα.
Το Πεκίνο διαδέχεται τη Σιγκαπούρη, που φιλοξενούσε τη διοργάνωση από το 2023 μέχρι το 2025.
Στις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής τόνισε:
«Με τις ρίζες αυτής της διοργάνωσης να φτάνουν πίσω στο 1965, μία από τις βασικές μας αποστολές ήταν να δώσουμε στο FIBA Intercontinental Cup μια νέα ζωή στη δεκαετία του 2020. Αυτό που ξεκίνησε ως διοργάνωση μεταξύ δύο ομάδων έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο τουρνουά. Αυτό το ταξίδι θα τοποθετήσει με μοναδικό τρόπο το Πεκίνο ως οικοδεσπότη κορυφαίων διοργανώσεων της FIBA τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων, μετά τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ το 2019.»
The FIBA Intercontinental Cup has entered a new era in its long history, with Chinese capital Beijing becoming the host of the event over the next three years#IntercontinentalCuphttps://t.co/gRbt0NafLg— FIBA Media (@FIBA_media) June 12, 2026
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