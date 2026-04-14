Γκαρμπαχόσα: «Το NBA εγγυάται τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην είσοδο του NBA στην Ευρώπη και στάθηκε μεταξύ άλλων στα οικονομικά (και όχι μόνο) οφέλη που μπορεί να υπάρξουν.

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ «Wake Up Europe, Wake Up Spain» και ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση του ευρωπαϊκού μπάσκετ βάζοντας στην κουβέντα το NBA Europe και το πόσο πολύ μπορεί να επωφεληθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Η στιγμή που ζούμε στο μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο, και ειδικά στην Ευρώπη, είναι συναρπαστική. Είναι εντυπωσιακό το project της συνεργασίας NBA και FIBA στην Ευρώπη. Η αίσθηση είναι ότι όλα όσα γίνονται τώρα, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες, θα έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο μπάσκετ για τα επόμενα 25 χρόνια. Σε σχέση με αυτό το project, νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα, πιθανότατα μετά το ποδόσφαιρο, και το άθλημα με τους περισσότερους συμμετέχοντες» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Και έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ή καλύτερα μια μεγάλη πρόκληση που είναι η εμπορική αξιοποίηση: Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα χορηγιών, ακόμη και τα εισιτήρια. Πολύ σημαντικοί σύλλογοι πρέπει να κάνουν τεράστιες επενδύσεις για να ανταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά οι οικονομικές αποδόσεις που έχουν δεν πλησιάζουν καν το σημείο ισορροπίας, Έτσι, το NBA, έχει πει: “Αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει ένα πρόβλημα τότε μπορούμε να προσφέρουμε κάτι”, σε αυτό που είναι οι καλύτεροι, δηλαδή στην εμπορική αξιοποίηση των αθλητικών δικαιωμάτων κ.λπ.».

Και εξήγησε: «Όταν βλέπεις ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του αθλητισμού σε επίπεδο τηλεοπτικών δικαιωμάτων το έχει υπογράψει το NBA πριν από περίπου δύο χρόνια, αυτό δίνει αξιοπιστία. Αυτό που σου εγγυώνται είναι μια ικανότητα δημιουργίας εσόδων που μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει στην Ευρώπη. Τι χρειαζόμαστε σε αυτή τη συνεργασία; Δεν μπορείς να μεταφέρεις το ευρωπαϊκό μοντέλο εκεί γιατί δεν θα πετύχει, ούτε το αμερικανικό μοντέλο, ακόμη και αν εφαρμοστεί τέλεια, θα πετύχει εδώ. Η αρετή βρίσκεται στο υβριδικό μοντέλο: Ένας συνδυασμός αυτής της αθλητικής και συναισθηματικής έντασης που υπάρχει στην Ευρώπη, όπως το να βλέπεις ένα γεμάτο γήπεδο, με την εμπορική αξιοποίηση, όπου εμείς υστερούμε».