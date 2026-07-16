Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Το δεύτερο δοκάρι του ΜακΆλιστερ και το γκολ του Μαρτίνες (vid)
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Η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα μέσα σε επτά λεπτά, έκανε το 2-1 και έστειλε την... Αγγλία στα σχοινιά.
Ασύλληπτα πράγματα στην Ατλάντα! Μετά το 1-1 του Έντσο Φερνάντες στο 85', η Αργεντινή είχε δεύτερο δοκάρι με τον ΜακΆλιστερ και στη συνέχεια έκανε το 2-1 με την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες.
Ο ΜακΆλιστερ έστειλε το προειδοποιητικό μήνυμα, βρίσκοντας ξανά το δοκάρι, οι Άγγλοι δεν το πήραν στα... σοβαρά και το πλήρωσαν. Ο Μέσι έκανε τη σέντρα στο 90+2 και ο Λαουτάρο με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ήταν η δεύτερη ασίστ του Λίο στο ματς.
@Photo credits: Associated Press
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