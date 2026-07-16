Η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα μέσα σε επτά λεπτά, έκανε το 2-1 και έστειλε την... Αγγλία στα σχοινιά.

Ασύλληπτα πράγματα στην Ατλάντα! Μετά το 1-1 του Έντσο Φερνάντες στο 85', η Αργεντινή είχε δεύτερο δοκάρι με τον ΜακΆλιστερ και στη συνέχεια έκανε το 2-1 με την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο ΜακΆλιστερ έστειλε το προειδοποιητικό μήνυμα, βρίσκοντας ξανά το δοκάρι, οι Άγγλοι δεν το πήραν στα... σοβαρά και το πλήρωσαν. Ο Μέσι έκανε τη σέντρα στο 90+2 και ο Λαουτάρο με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ήταν η δεύτερη ασίστ του Λίο στο ματς.