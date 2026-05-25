Αμπάλντε για τη διαιτησία: «Δεν θέλω να ξεκινήσω την επόμενη σεζόν με μια ποινή…»

Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε κλήθηκε να σχολιάσει τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της EuroLeague, βλέποντας τους Πειραιώτες να κάνουν επιμέρους σκορ 31-20 στο τέταρτο δεκάλεπτο, παρά τη μεγάλη εμφάνιση των Μάριο Χεζόνια και Τρέι Λάιλς.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου στη μεικτή ζώνη, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε κλήθηκε να σχολιάσει τη διαιτησία του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω την επόμενη σεζόν με μια ποινή. Όλοι είδαμε το παιχνίδι».