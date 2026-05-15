Κούβαρης στο Gazz Floor: «Έπαιξαν τον ρόλο τους οι διαιτητές στη σειρά, αλλά δεν κρίθηκε η πρόκριση από αυτούς»
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» όπου συζητήθηκε το «μαύρο κουτί» του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague, συζητήθηκε και το κομμάτι της διαιτησίας.
Ο Γιώργος Κούβαρης, αρμόδιος ρεπόρτερ του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ανέφερε ότι έγιναν λάθη από τις διαιτησίες στα παιχνίδια της σειράς με αντίπαλο την Βαλένθια ωστόσο εξήγησε ότι η μεγάλη εικόνα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες στα πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τον πράσινο αποκλεισμό.
Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν επηρέασε στο τέλος της ημέρας το τελικό αποτέλεσμα και ότι την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, την πήρε δίκαια η συνολικά καλύτερη ομάδα της σειράς.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 01:19:10
