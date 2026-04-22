Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Σορτς, μπορεί να λέγαμε τι θα κάνει την Παρασκευή» (vid)

Στο Gazz Floor powered by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στην καθοριστική συμβολή του Σορτς, ώστε ο Παναθηναϊκός να νικήσει την Μονακό και να παλέψει στα Play Offs με την Βαλένθια ώστε να βρεθεί στο Final Four του T-Center.

Μάλιστα, ο «Πάπι» στάθηκε και στο κομμάτι «ψυχολογία» και στο πώς διαχειρίζεται τους παίκτες του ο Άταμαν, με τον Hoopfellas πιο πριν να... βγάζει το καπέλο στον Σορτς που... δεν κάνει μούτρα και είναι επαγγελματίας.

Δείτε το απόσπασμα στο 38.00 του χθεσινού Gazz Floor powered by Novibet:

O Hoopfellas ξεκίνησε να λέει για τον Σορτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το παιδί. Δεν του έχει βγει η χρονιά όπως θα ήθελε, είναι 100% επαγγελματίας, δεν κάνει μούτρα είναι εκεί... Θα δώσει το 100%, είναι σωστός συμπαίκτης, άξιζε μια τέτοια βραδιά ο Σορτς».

Για να συμπληρώσει ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο 30.48: «Εχει ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι ο Αταμάν που λέγεται "διαχείριση" και το κομμάτι της ψυχολογίας. Ψυχολογικά, όταν η πρώτη κίνηση από τον πάγκο είναι να βγάλει τον Γκραντ - που ξέρουμε πόσο τον εμπιστεύεται - και να βάλει μέσα στον Σορτς, εκείνη την ώρα του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και για να το πω μεταφορικά κρατάει να του τη δώσει σ' ένα παιχνίδι που μπορεί να τον χρειαστεί. Ψυχολογικά είναι ένας άνθρωπος που αυτά τα πλανάρει και τα κάνει μ' έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Οπότε, πέρα από το κομμάτι το τακτικό που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός και συμφωνούμε όλοι, στο κομμάτι ότι θα βγάλει αφανείς ήρωες, αυτά τα παιδιά περιμένουν το παραμικρό άνοιγμα για να βγουν μπροστά. Και τους το δίνει μ' έναν πολύ έξυπνο τρόπο.

Κατά τα ψέματα παιδιά. Αν σήμερα ο Παναθηναϊκός, έπαιζε σ' αυτό το ματς χωρίς τον Σορτς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί σήμερα να καθόμασταν εδώ και να λέγαμε τι θα κάνει την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα ή τον Ερυθρό Αστέρα».