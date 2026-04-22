Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet: Ο Φαρίντ που έπαιρνε ψυχές κι η γλώσσα του σώματος στον Παναθηναϊκό (vid)

Στο τελευταία Gazz Floor powered by Novibet, ο Hoopfellas στάθηκε στο δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό, αποθεώνοντας τους Φαρίντ, Όσμαν, Σορτς και Ρογκαβόπουλο.

Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα πράσινα έχοντας 13 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 20:30 λεπτά συμμετοχής, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να νικήσει τη Μονακό στο T-Center.

O Hoopfellas, στο τελευταία Gazz Floor powered by Novibet, αποθέωσε τον σέντερ του τριφυλλιού, όπως και τους Σορτς - Ρογκαβόπουλο ενώ στάθηκε και στις κερδισμένες μονομαχίες του Όσμαν απέναντι στον Ντιαλό.

«Ήταν πάρα πολύ καλή η γλώσσα του σώματος από την αρχή. Η ομάδα είχε τις βάσεις να βγάλει το κατάλληλο ενεργειακό απόθεμα, είχε σωστό pace για να παίξει ένα ματς - θεωρητικά - χωρίς αύριο. Υπήρχε αύριο αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας του Play In. Όταν είσαι στην έδρα σου. Μπήκε στο ματς όπως πρέπει να μπαίνει σε κάθε ματς ως το τέλος της σεζόν», είπε αρχικά ο Hoopfellas για να σχολιάσει ο Αντώνης Καλκαβούρας:

«Και παρόλο που στις τέσσερις πρώτες επιθέσεις δεν έκανε σουτ», με τον Τζιμ να του απαντά:

«Αυτό θέλω να πω Αντώνη. Ο Παναθηναϊκός όταν έχει ξεκάθαρες εικόνες στο τι θέλει να κάνει στην άμυνα είναι αποτελεσματικός. Δεν έχει φτάσει τυχαία στην πρώτη 7άδα-8άδα με όλα τα προβλήματα που συζητάμε και υπογραμμίζουμε, σε υπερθετικό βαθμό θα έλεγα - με πρώτο τον εαυτό μου σε επίπεδο κριτικής. Όταν έχει κανόνες είναι σωστός.

Είδαμε σήμερα, η ομάδα ορμώμενη απ' αυτό το υπόβαθρο κέρδισε πολλές προσωπικές μονομαχίες. Όταν βλέπεις τον Όσμαν να κερδίζει συνέχεια προσωπικές μονομαχίες από τον Ντιαλό. Για τον Φαρίντ δεν χρειάζεται να συζητήσω. Κατάπινε, έπαιρνε ψυχές. Είναι ο παίκτης κλειδί μαζί με τον Σορτς και τον Ρογκαβόπουλο».

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 18.00: