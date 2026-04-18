Γιαννάκης για Σμιντ: «Αντίο φίλε, ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε το δικό του «αντίο» στον Όσκαρ Σμιντ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ και Hall of Famer, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ο τεράστιος Βραζιλιάνος δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, ωστόσο λατρεύτηκε για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, συμμετέχοντας σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και διατηρώντας ακατάρριπτα ρεκόρ μέχρι σήμερα.

O Παναγιώτης Γιαννάκης αποχαιρέτησε τον Σμιντ μέσω ανάρτησής του στα social media γράφοντας: «Το μπάσκετ σήμερα έχασε ένα θρύλο. Αντίο φίλε Όσκαρ. Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας».