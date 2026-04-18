Αναμφίβολα ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες που πάτησαν ποτέ το πόδι του στα παρκέ του παγκόσμιου μπάσκετ. Μπορεί να μην αγωνίστηκε ποτέ στο NBA αλλά ο Όσκαρ Σμιντ αποτέλεσε έναν σκόρερ ολκής. Μια πραγματική καλαθομηχανή. Ένας μπασκετμπολίστας που άφησε το δικό του στίγμα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 68 ετών σκόρπισε με θλίψη το παγκόσμιο μπάσκετ. Το «άγιο χέρι» όπως τον αποκαλούσαν για την μεγάλη του ευχέρεια στο σκοράρισμα θυμόταν πάντα τις μονομαχίες του σε εθνικό επίπεδο με την εθνική Ελλάδας. Τις κόντρες του απέναντι στον Νίκο Γκάλη και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, τους οποίους και δεν σταματούσε να αποθεώνει.

Πριν από ακριβώς πέντε χρόνια, ο Όσκαρ Σμιντ είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο Gazzetta όπου είχε βγάλει το καπέλο στους «big two» του ελληνικού μπάσκετ, είχε μιλήσει για την καριέρα του, είχε μοιραστεί τις αναμνήσεις του, ενώ είχε αναφερθεί επίσης και στα προβλήματα υγείας που είχε αντιμετωπίσει.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέντευξη του μεγάλου Όσκαρ τον Απρίλιο του 2021.