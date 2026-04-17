Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο θρύλος Όσκαρ Σμιντ!

Ο μύθος Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ και Hall of Famer, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών!

Ο Όσκαρ Σμιντ, μέλος του Basketball Hall of Fame, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 68 ετών! Η οικογένειά του ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έδωσε μάχη με όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια, «με θάρρος, αξιοπρέπεια και ανθεκτικότητα, παραμένοντας πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή. Ο Όσκαρ αφήνει μια κληρονομιά που ξεπερνά τον αθλητισμό και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Σμιντ δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, ωστόσο λατρεύτηκε στην πατρίδα του για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, συμμετέχοντας σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και καταρρίπτοντας ρεκόρ σκοραρίσματος που παραμένουν μέχρι σήμερα. Πρωταγωνίστησε, επίσης, στην ιστορική νίκη επί των ΗΠΑ στον τελικό των Pan American Games 1987.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1974 και αγωνίστηκε κυρίως στη Βραζιλία και την Ιταλία, όπου έγινε παιδικό ίνδαλμα του Κόμπι Μπράιαντ. Το 1984 επιλέχθηκε στον 6ο γύρο του draft από τους Νετς, προπονήθηκε μαζί τους, αλλά αρνήθηκε το συμβόλαιο, καθώς τότε οι παίκες του NBA δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες.

Με ύψος 2,03 μ., υπήρξε εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Mão Santa» («Άγιο Χέρι»).

Έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Βραζιλίας σε ηλικία 19 ετών, το 1977, και συμμετείχε σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1980 έως το 1996. Παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με περισσότερους από 1.000 πόντους, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ το 1988 (42,3 πόντοι μ.ό.), το 1992 και το 1996. Διατηρεί ακόμη επτά από τις δέκα κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στην ιστορία της διοργάνωσης.

Κατέχει επίσης τα ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες (55 πόντοι απέναντι στην Ισπανία το 1988) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (52 πόντοι απέναντι στην Αυστραλία το 1990).

