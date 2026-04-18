Ο Όσκαρ Σμιντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ενώ η τιτανομαχία με τον Ντράζεν Πέτροβιτς στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων, το 1989, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα μνημονεύεται εις το διηνεκές.

Ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ και Hall of Famer, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ο τεράστιος Βραζιλιάνος δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA, ωστόσο λατρεύτηκε για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, συμμετέχοντας σε πέντε διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και διατηρώντας ακατάρριπτα ρεκόρ μέχρι σήμερα.

Στις 14 Μαρτίου 1989 πραγματοποιήθηκε ένας από τους κορυφαίους τελικούς όλων των εποχών, εκείνος του Κυπέλλου Κυπελλούχων με πρωταγωνιστές δύο σεσημασμένους σκόρερ. Από τη μια ο Ντράζεν Πέτροβιτς της Ρεάλ Μαδρίτης, από την άλλη ο Όσκαρ Σμιντ της Καζέρτα, μπροστά σε 12.000 θεατές. Σκορ 117-113 στην παράταση για τη «Βασίλισσα», με 62 πόντους του τρισμέγιστου Κροάτη και 44 του ανυπέρβλητου Βραζιλιάνου, σε μια από τις κορυφαίες μπασκετικές παραστάσεις στην Ευρώπη!