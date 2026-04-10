Ο Χέντο Τούρκογλου θα ενταχθεί στο Hall of fame της FIBA και θα γίνει ο πρώτος Τούρκος που το καταφέρει.

Μετά από ανακοίνωση της FIBA ο Χέντο Τούρκογλου θα γίνει μέλος του Hall of fame και θα γράψει... ιστορία.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρώην μπασκετμπολίστας θα είναι ο πρώτος που θα ενταχθεί στο Hall of fame της FIBA από τη χώρα του.

Ο Χέντο Τούρκογλου αγωνίστηκε σε συνολικά οκτώ διαφορετικές ομάδες, ενώ σε 997 παιχνίδια στο NBA είχε μ.ο 11.1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.