FIBA: Στο Hall of Fame ο Χέντο Τούρκογλου
Μετά από ανακοίνωση της FIBA ο Χέντο Τούρκογλου θα γίνει μέλος του Hall of fame και θα γράψει... ιστορία.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρώην μπασκετμπολίστας θα είναι ο πρώτος που θα ενταχθεί στο Hall of fame της FIBA από τη χώρα του.
Ο Χέντο Τούρκογλου αγωνίστηκε σε συνολικά οκτώ διαφορετικές ομάδες, ενώ σε 997 παιχνίδια στο NBA είχε μ.ο 11.1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Hedo Türkoğlu to be inducted in FIBA Hall of Fame Class of 2026.— FIBA Basketball (@FIBA) April 10, 2026
A legend of international basketball, Türkoğlu is the first player from Türkiye 🇹🇷 to be inducted into the FIBA Hall of Fame.
