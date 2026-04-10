Ο Ντοκ Ρίβερς φιλοξενήθηκε στο «Run It back» και μίλησε για τη φετινή σεζόν που διανύει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Επίσης μίλησε και για το αν θα βρίσκεται στα «Ελάφια» την επόμενη χρονιά, ενώ στο τέλος τα «έβαλε» και με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:

Για το ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη στην καριέρα του: «Όλα ξεκίνησαν νωρίς. Οι φήμες τύπου “Θα μείνει ο Γιάννης ή όχι”. Μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί. Το να προσπαθώ να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν μπορείς να τους πείσεις όλους είναι δύσκολο. Για να τους δικαιολογήσω, το καταλαβαίνω και εγώ. Μία πλευρά που δεν έλεγξα τόσο αλλά θα έπρεπε είναι οι φήμες για το αν μένει ή φεύγει ο καλύτερός σου παίκτης. Αυτό επηρέασε τα αποδυτήρια».

Για τον Σαμς Σαράνια: «Έκανα ένα αστείο πριν το All-Star και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήρε προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους φώναξε.

Εγώ και ο Γιάννης έχουμε σπουδαία σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές. Μίλησε για τα αποδυτήριά μας. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν “Πού είναι ο Βοϊναρόφσκι; Μου λείπει πολύ”».

Για το αν οι Μπακς ήταν κοντά στο να παραχωρήσουν τον Αντετοκούνμπο: «Όχι, αυτό είναι το θέμα. Αν διαβάσεις όλα όσα γράφονται, και δεν θέλω να τα βάλω πάλι με τον Σαμς, αλλά για αυτό εκνευρίστηκε. Δεν ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι. Σαν προπονητής με ενόχλησε γιατί ξέρω τι γίνεται. Έγιναν συζητήσεις; Φυσικά. Ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι; Όχι».

Για την σχέση του Γιάννη με τους Μπακς: «Δεν έχει να κάνει με το trade. Πραγματικά δεν έχει. Έχει να κάνει με το αν πρέπει να παίξει τις επόμενες μέρες ή όχι. Εγώ είμαι στην μέση αυτού. Δεν παίρνω μέρος στις αποφάσεις».

Για το αν θα επιστρέψει στους Μπακς του χρόνου: «Δεν θέλω να πω πως αποσύρομαι, γιατί ξέρω πως δεν θα αποσυρθώ πλήρως. Εγώ, οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση είμαστε στην ίδια σελίδα».