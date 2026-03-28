Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς αποχαιρέτησε τον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια και έγινε ο 8ος προπονητής της EuroLeague, που φεύγει από την ομάδα μέσα στη σεζόν.

Η EuroLeague τη φετινή σεζόν είναι αδιαμφισβήτητα η πιο εξαντλητική σε σύγκριση με των προηγούμενων ετών. Το πρόγραμμα των 38 αγωνιστικών σε συνδυασμό με τις 10 «διπλές» εβδομάδες, δεν άφησε περιθώρια στους προπονητές να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

Πριν καν τελειώσει τη κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, οκτώ προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των ομάδων.

Η πρώτη αλλαγή έγινε στη Σερβία και συγκεκριμένα στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα άρχισε τη σεζόν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στην άκρη του πάγκου, όμως λίγες ημέρες μετά την έναρξη της regular season, ο σύλλογος αποφάσισε την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία. Τη θέση του πήρε ο Σάσα Ομπράντοβιτς ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα στο «τιμόνι» των Σέρβων.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια έγινε ο 2ος που απολύθηκε φέτος. Η Μπαρτσελόνα εμπιστεύτηκε τον Ισπανό τεχνικό, όμως το κακό ξεκίνημα με 2-4 στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά και το 5-4 στη EuroLeague, ήταν αρκετό έτσι ώστε να του κοστίσει τη θέση του. Ο αντικαταστάτης του ήταν γνώριμος στα λημέρια των Καταλανών, με τον Τσάβι Πασκουάλ να επιστρέφει στην ομάδα της... καρδιάς του.

Τον Δεκέμβριο έγιναν οι περισσότερες αλλαγές προπονητών. Η Μπάγερν Μονάχου μετά από τις οκτώ σερί ήττες που είχε κάνει επί θητεία Γκόρντον Χέρμπερτ, αποφάσισε την απομάκρυνση του τεχνικού που οδήγησε την Εθνική Γερμανίας έως την κορυφή του κόσμου το 2023.

Η Αναντολού Εφές με τη σειρά της αποδέσμευσε τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ που δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημά του και έφερε στη θέση του τον Πάμπλο Λάσο.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές έγινε στη Σερβία και αφορούσε την ιστορία του Ζέλικο Ομπράνοτβιτς. Ο Ζοτς υπέβαλε την παραίτησή του και μετά από τα πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του έγινε δεκτή και τη θέση του πήρε ο Ζοάν Πενιαρόγια.

Οι αποχωρήσεις συνεχίστηκαν και τον Μάρτιο, με την υπόθεση της Μονακό και του Βασίλη Σπανούλη να τραβάει τα... βλέμματα. Ο Έλληνας τεχνικός δεν άντεξε από τα οικονομικά, αλλά και από τα υπόλοιπα προβλήματα που έπλητταν τους Μονεγάσκους και αποχώρησε. Πλέον στο «τιμόνι» της γαλλικής ομάδας βρίσκεται ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι είναι ο ένας από τους δύο Ιταλούς που ανέλαβε καθήκοντα σε ομάδα EuroLeague στην αρχή της σεζόν, με τον ίδιο να αρχίζει στην Παρί. Πρόσφατα όμως ο σύλλογος ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του και τη θέση του πήρε ο νεότερος προπονητής στην ιστορία του θεσμού ο Τζούλιος Τόμας, σε ηλικία 28 ετών.

Η τελευταία αλλαγή έγινε πρόσφατα και αφορούσε τη Βίρτους Μπολόνια. Οι τέσσερις σερί τελευταίες ήττες,... οδήγησαν τον ιταλικό σύλλογο στην απομάκρυνσή του. Τη θέση του πήρε ο Νέναντ Γιακόβλιεβιτς.