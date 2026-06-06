Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Η Κασβίκη χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κορασίδων
Το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του σόλο κατέκτησε η Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων-κορασίδων στο Λουξεμβούργο.
Η 14χρονη αθλήτρια του ΣΚ Ροή αγωνιζόμενη στον τελικό συγκέντρωσε 209.2526 βαθμούς και πήρε την τρίτη θέση. Βρέθηκε πολύ κοντά και στο ασημένιο μετάλλιο, που κατέκτησε η Ισπανίδα, Αμπρίλ Καμπαγέρο με 210.4188 βαθμούς. Νικήτρια στο σόλο αναδείχθηκε η Ρωσίδα Αννα Ντανίλοβα με 230.2288β.
Νωρίτερα η Φαίδρα Χρυσού και ο Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης αγωνίστηκαν στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος στο μικτό ντουέτο και πήραν την 4η θέση με 160.3759β.
Το απόγευμα (18:00) διεξάγεται ο τελικός του ομαδικού, με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας.
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