ΣΕΦ: «Σε τροχιά υλοποίησης η πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου με τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού»

Μέσω δελτίου τύπου το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενημέρωσε για τα βήματα που γίνονται προς την υλοποίηση της κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το Υπουργείου Αθλητισμού θα στηρίξει την προσπάθεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ολική ανακατασκευή του γηπέδου.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΣΕΦ:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική φάση αναβάθμισης των αθλητικών του υποδομών, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένο στη στρατηγική του δέσμευση για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του.

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς την αθλητική κοινότητα, τίθεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης η ολική ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση, την πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων και των γραφείων. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σ.Ε.Φ. με τον Δήμο Πειραιά, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών προς όφελος των αθλητικών συλλόγων και της νεολαίας.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη επισφραγίζεται με την έγκριση του σχετικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί καθοριστικό ορόσημο, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών, με βάση τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Σ.Ε.Φ., Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ανέφερε: “Με μεθοδικότητα και συνέπεια, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η έγκριση του προϋπολογισμού από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη στήριξη, αποτελεί το “πράσινο φως” για την ολική αναμόρφωση του γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που θα αναβαθμίσει ριζικά την εμπειρία των αθλητών και των σωματείων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις μας. Για τη Διοίκηση του Σ.Ε.Φ., η θωράκιση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών δεν είναι απλώς ένας στόχος, αλλά μια διαρκής ευθύνη απέναντι στην αθλητική οικογένεια. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, ώστε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να παραμένει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό, προσφέροντας ασφαλείς, σύγχρονους και πρότυπους αγωνιστικούς χώρους”.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε έργα ουσίας, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σύγχρονο, ανοιχτό και λειτουργικό αθλητικό κέντρο για όλους».