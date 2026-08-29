O Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στην 12άδα της Βουλγαρίας για το ματς των προ-προκριματικών του Eurobasket του 2029 με την Ρουμανία, κάτι που συμβαίνει με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου η Βουλγαρία φιλοξενείται από την Ρουμανία (18:00) για τα προ-προκριματικά του Eurobasket του 2029. Ο προπονητής τους, Λιούμπομιρ Μίντσεφ έκανε γνωστή την δωδεκάδα και δεσπόζει το όνομα του Σάσα Βεζένκοβ.

Εκτός είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ την θέση του νατουραλιζέ για το ματς πήρε ο Ουμόγια Γκίμπσον που πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα.

Από την 14 Αυγούστου πως ο Σάσα Βεζένκοβ θα ενισχύσει την Εθνική Βουλγαρίας στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, όμως σήμερα έγινε επίσημο με την ανακοίνωση της αποστολής.

