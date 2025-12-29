Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. στο ΣΕΦ

Το Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη σύνδεση της ελληνικής προπονητικής κοινότητας με τις τελευταίες εξελίξεις του διεθνούς μπάσκετ.

Η ενημέρωση του Σ.Ε.Π.Κ.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές Σεμινάριο «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025» του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 27 και 28 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο του Συνδέσμου στη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των Ελλήνων προπονητών.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, περισσότερα από 250 μέλη του Σ.Ε.Π.Κ. έδωσαν το «παρών» στο ΣΕΦ, παρακολουθώντας ένα σεμινάριο υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με έντονη διεθνή διάσταση και ουσιαστικό περιεχόμενο, προσανατολισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις του μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών.

Το Διεθνές Σεμινάριο φιλοξένησε τέσσερις καταξιωμένους προπονητές με σημαντική παρουσία στην EuroLeague και σε εθνικές ομάδες κορυφαίου επιπέδου.

Οι Αλεκσάνταρ Τζίκιτς (ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Γεωργίας), Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς (ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Γερμανίας), Χρήστος Σερέλης (assistant coach Παναθηναϊκού) και Γιάννης Καλαμπόκης (assistant coach Ολυμπιακού) μοιράστηκαν τη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση σύγχρονων προπονητικών πρακτικών και μεθοδολογιών.

Οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμα ερεθίσματα, πρακτικά εργαλεία και βαθύτερη κατανόηση της σύγχρονης διεθνούς προπονητικής σκέψης, μέσα από έναν γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων.

Ιδιαίτερη στιγμή του Σεμιναρίου αποτέλεσε η τελετή βράβευσης των κορυφαίων προπονητών της περσινής αγωνιστικής σεζόν, η οποία πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, σε κλίμα αναγνώρισης και σεβασμού προς την προσφορά και τις επιτυχίες τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Το Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. αποτελεί έναν από τους πλέον καθιερωμένους και σημαντικούς θεσμούς του Συνδέσμου, αναδεικνύοντας διαχρονικά τη βαρύτητα που αποδίδεται στη γνώση, τη διαρκή κατάρτιση και τη συνεχή εξέλιξη των προπονητών. Η ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ. επιβεβαιώνει έμπρακτα τη φιλοσοφία του Συνδέσμου για ισότιμη πρόσβαση στην επιμόρφωση υψηλού επιπέδου.

Ο Σ.Ε.Π.Κ., ως θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί και στηρίζει την ελληνική προπονητική κοινότητα, συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε επιμορφωτικές δράσεις ουσίας, καλλιεργώντας μια σύγχρονη προπονητική κουλτούρα, πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού και ενισχύοντας την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προπονητικού δυναμικού.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την παραχώρηση του ΣΕΦ και την Περιφέρεια Αττικής για τη συμβολή της στη διεξαγωγή του Διεθνούς Σεμιναρίου «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2025».

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους προπονητές-μέλη του Σ.Ε.Π.Κ., Κώστα Καλογερόπουλο, Διονύση Μυλωνά, Γιάννη Μωυσιάδη και Κωνσταντίνο Συγγούνα, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άρτια οργάνωση και την επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης, καθώς και τον προπονητή των ομάδων επίδειξης, Δημήτρη Καλόσακα, μαζί με τους αθλητές του για την πολύτιμη συνεισφορά τους.