Την Τετάρτη θα εκδικαστεί η έφεση που κατέθεσε ο Ατρόμητος για μείωση της ποινής 7 αγωνιστικών στον προπονητή της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο Ατρόμητος στέκεται δίπλα στον προπονητή του, Ντούσαν Κέρκεζ, κάνοντας έφεση για την ποινή 7 αγωνιστικών. Ο 49χρονος τεχνικός είχε δεχθεί την βαριά αυτή τιμωρία για υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Κατοίκο και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Ο Κέρκεζ έχει ήδη εκτίσει δύο αγωνιστικές, με τον Ατρόμητο να μετράει ισάριθμες νίκες, φτάνοντας έτσι τους 40 βαθμούς και αυξάνοντας στους 15 την διαφορά του από την ζώνη υποβιβασμού, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή του. Τα ματς αυτά ήταν με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες όπου οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 4-0 και με τον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι όπου παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ νίκησαν με 2-1.

Στον Ατρόμητο θεωρούν πως η ποινή στον προπονητή τους είναι εξαιρετικά μεγάλη και γι' αυτό άλλωστε κατέθεσαν και έφεση η οποία θα εκδικαστεί την Τετάρτη με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει: «Έφεση του προπονητή της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1931 κ. DUSAN KERKEZ κατά της με αριθμό 121/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League ΕΛΛΑΔΑ».